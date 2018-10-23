Что стало с женами первых советских миллионеров 

Когда Советский Союз перестал существовать, на постсоветском пространстве начали появляться первые миллионеры. Их имена до сих пор на слуху, а как сложились жизни их жён?
1. Алёна Стерлигова, жена Германа Стерлигова. Герман создал первую отечественную товарную биржу «Алиса» и придумал множество других любопытных проектов. Однако были времена, когда Стерлиговым приходилось скрываться от преследования. В 2004 году семья переехала в сельский дом в Можайском районе. Пара по-прежнему вместе, в семье пять детей. Алёна совмещает воспитание наследников с собственным бизнесом.
2. Оксана Лабинцева, супруга Алика Гасанова. Гасанов был одним из самых известных бизнесменов девяностых, но предпочитал играть по своим правилам. Заключив контракт с «АвтоВАЗом» на продажу машин, он обогатился, но заводу отдавать деньги не захотел. Проворачивать дела Алику помогала жена. В 1996 году Алика застрелили, Оксану отстранили от дел и лишили доли в наследстве. В 2000-м году киллер убил Лабинцеву возле дома.
3. Ольга Гусинская, жена Владимира Гусинского. Владимир Гусинский — основатель группы «Мост», в которую входят охранное предприятие, банк, телеканалы и печатные издания. С женой он познакомился ещё в студенчестве, она поддерживала его, когда он только начинал бизнес. Несмотря на рождение ребёнка, Гусинский спустя время оставил супругу, но обеспечивал сына. Мальчик уже в 13 лет уехал учиться за границу и сейчас живёт в США, а Ольга осталась в России и создала новую семью.