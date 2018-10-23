Почему люди начинают плакать в самолете

Ученые выяснили, что у одиноких путешественников уровень стресса намного выше, чем у пассажиров, которые летают не в одиночку. Причиной для неожиданных слез может послужить тревога и фобии некоторых людей.

Американские исследователи отметили, что люди на борту чаще всего подвержены клаустрофобии и агорафобии. Однако, если на Земле человеку удается сохранять спокойствие, то в воздухе его может охватить приступ паники.

Зачастую стрессу подвержены пассажиры, летающие в одиночку. Причиной для беспокойства обычно становится не высота полета, а разлука с родными и близкими.

С биологической точки зрения, в организме во время полета кислорода становится меньше. Это может спровоцировать не только слезы, но и неожиданную усталость. Нужно добавить, что также это снижает способность быстро реагировать на что-либо.

Удивительно, но конструкция самолета тоже может повлиять на настроение человека во время рейса. Эксперты рассказали, что маленькое пространство для ног вызывает тревогу у человека, потому что его физическое пространство чересчур ограничено.