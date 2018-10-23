Ещё
Почему люди начинают плакать в самолете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему люди начинают плакать в самолете 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что у одиноких путешественников уровень стресса намного выше, чем у пассажиров, которые летают не в одиночку. Причиной для неожиданных слез может послужить тревога и фобии некоторых людей.
Американские исследователи отметили, что люди на борту чаще всего подвержены клаустрофобии и агорафобии. Однако, если на Земле человеку удается сохранять спокойствие, то в воздухе его может охватить приступ паники.
Зачастую стрессу подвержены пассажиры, летающие в одиночку. Причиной для беспокойства обычно становится не высота полета, а разлука с родными и близкими.
С биологической точки зрения, в организме во время полета кислорода становится меньше. Это может спровоцировать не только слезы, но и неожиданную усталость. Нужно добавить, что также это снижает способность быстро реагировать на что-либо.
Удивительно, но конструкция самолета тоже может повлиять на настроение человека во время рейса. Эксперты рассказали, что маленькое пространство для ног вызывает тревогу у человека, потому что его физическое пространство чересчур ограничено.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиакатастрофа, о которой молчали 30 лет44
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах12
Оптические иллюзии на знаменитых картинах
Право первой ночи: как это было
Что стало с женами первых советских миллионеров
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
03:44
Исполины, жившие на нашей планете
Истории
04:25
Острова, на которых точно не стоит отдыхать
Места
04:42
Что стало с женами первых советских миллионеров
Люди
04:10
Как жил самый таинственный российский писатель
Люди
05:25
Может ли Луна покинуть Землю
Безумный мир
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение