Почему Билл Гейтс лишил детей наследства

Миллиардер и филантроп, общественный деятель и бизнесмен, программист и основатель компании Microsoft Билл Гейтс в конце октября отпразднует 63-й день рождения. Кажется, этот человек настолько известен, что никаких секретов быть не может. Между тем, существуют факты, которые широкая публика не знает.

1. Полное имя Билла — Уильям Генри Гейтс III.

2. В 13 лет Билл с друзьями решил взломать школьный компьютер. Парня не наказали, а пригласили работать в компьютерный центр родного Сиэтла.

3. Первую компанию Гейст создал в 17 лет вместе с Полом Алленом и Полом Гильбертом.

4. После окончания школы Билл поступил в Гарвард , но уже спустя несколько месяцев забросил учёбу.

5. У миллиардера трое детей, но, согласно его воле, они останутся без наследства. Бил уверен, что дети должны сами всего добиться в жизни.

7. Уже 10 лет Билл не управляет компанией Microsoft, хотя по-прежнему входит в Совет директоров.

8. Долгое время Гейст удерживал за собой звание самого богатого человека на планете.

9. Вместе с женой Мелиндой Билл основал благотворительный фонд, который поддерживает здравоохранение в странах третьего мира.