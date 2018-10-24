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Почему Билл Гейтс лишил детей наследства
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Почему Билл Гейтс лишил детей наследства 

Рамблер 4 часа назад
Миллиардер и филантроп, общественный деятель и бизнесмен, программист и основатель компании Microsoft Билл Гейтс в конце октября отпразднует 63-й день рождения. Кажется, этот человек настолько известен, что никаких секретов быть не может. Между тем, существуют факты, которые широкая публика не знает.
1. Полное имя Билла — Уильям Генри Гейтс III.
2. В 13 лет Билл с друзьями решил взломать школьный компьютер. Парня не наказали, а пригласили работать в компьютерный центр родного Сиэтла.
3. Первую компанию Гейст создал в 17 лет вместе с Полом Алленом и Полом Гильбертом.
4. После окончания школы Билл поступил в Гарвард, но уже спустя несколько месяцев забросил учёбу.
5. У миллиардера трое детей, но, согласно его воле, они останутся без наследства. Бил уверен, что дети должны сами всего добиться в жизни.
6. Гейтс был в приятельских отношениях со Стивом Джобсом, основателем конкурирующей компании Apple.
7. Уже 10 лет Билл не управляет компанией Microsoft, хотя по-прежнему входит в Совет директоров.
8. Долгое время Гейст удерживал за собой звание самого богатого человека на планете.
9. Вместе с женой Мелиндой Билл основал благотворительный фонд, который поддерживает здравоохранение в странах третьего мира.
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