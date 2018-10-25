Индиец в 21 выглядит как младенец

Индийцу по имени Манприт Сингх (Manpreet Singh) исполнился 21 год, но при этом он выглядит как полугодовалый малыш. Односельчане считают его реинкарнацией индуистского бога, а вот врачи утверждают, что дело в расстройстве эндокринной системы.

«Что за странный младенец?» — скажет большинство людей, увидев фотографии Манприта Сингха, жителя индийского штата Пенджаб. На самом деле этому «ребенку» уже 21 год, просто его физическое развитие загадочным для медицины образом остановилось, когда Манприту было всего 6 месяцев.

Рост самого маленького в мире взрослого человека всего 58 сантиметров, а вес — 7 кг. Он не разговаривает и не умеет ходить. Родители юноши-ребенка рассказали, что до 6 месяцев он был абсолютно здоровым, пока с ним что-то не произошло. Врачи, которым удалось увидеть странного ребенка, считают, что всему виной сбой в работе щитовидной железы.

В родной деревне в штате Пенджаб Манприта Сингха, юношу с телом младенца, считают божеством. Жители деревни приходят к нему и просят благословений, думая, что он им помогает. Они кланяются ему и просят о помощи.

Недостаток в физическом развитии 21-летнего юноши в теле 6-месячного младенца остается невыясненным, так как семья Манприта Сингха не имеет средств для его полноценного обследования.

Его родители, Джагтар Сингх и Манджиет Каур, говорят, что их сын родился здоровым, но перестал расти, когда ему было 6 месяцев.

Мальчика пробовали лечить «разными лекарствами», которые так и не помогли. Теперь единственной надеждой для родителей являются статьи в прессе, которые могут привлечь к их проблеме внимание общественности.

У Манприта есть младшие брат и сестра (на фото), но они самые обычные, без отклонений. В основном им занимается его 19-летняя сестра.

Рассказывает мать Манприта: «Мы водили его к докторам с самого рождения, пять-семь врачей сказали нам, что его можно вылечить лекарствами. Мы дали ему много лекарств, но ничего не помогло».

«Среди наших родственников и гостей он считается богом. У того, кого он благословит, исполнится желание. Люди не беспокоят моего сына из-за роста. Мы не расстраиваемся из-за этого. Мы все поклоняемся ему. Люди его очень любят. Каждый день они приходят, чтобы поклониться сыну».