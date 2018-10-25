Ещё
Люди, признанные невиновными после казни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди, признанные невиновными после казни 

Рамблер 1 час назад
В 1945 году жену и дочь британца Тимоти Эванса убили. Сам Тимоти, склонный говорить неправду, по какой-то причине признался в убийстве, хотя позднее следствие выяснило, что убийцей был арендодатель Джон Кристи. Полицейские спустя время нашли во дворе Кристи останки других жертв, а всего он лишил жизни восемь человек. Каждый раз маньяку удавалось уйти от ответственности: он активно способствовал следствию, но делал так, чтобы полицейские подозревали других. Однако выяснились эти кровавые подробности уже после того, как Тимоти Эванса обвинили в убийстве и повесили. Спустя 20 лет его посмертно помиловали, а в стране отменили смертную казнь. К сожалению, это не единственный случай, когда человека сначала казнили, а потом оправдали.
Зимой 1976 года Джесси Таферо с женой Соней Джейкобс и приятелем Уолтером Роудсом отдыхали на привале в машине. К ним подошёл полицейский, чтобы выяснить, почему в машине лежит пистолет. Когда молодые люди вышли из машины, кто-то из них застрелил полицейского. Все троих обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни. Позднее Соне заменили казнь пожизненным заключением, а Роудс начал сотрудничать со следствием и дал показания против друзей. В конце концов, следствие пришло к выводу, что виновен лишь Таферо. Он был казнён на электрическом стуле в 1990 году. Но очередная экспертиза показала, что Джесси просто держал в руке пистолет, а выстрел произвёл Роудс, в чём тот вскоре и признался.
О судьбах ещё нескольких человек, которым вернули доброе имя только после казни, узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбак получил 10 тысяч долларов за окуня3
Почему стоит отказаться от бумаги на один день
Каким был секс в Средневековье
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах14
Зачем Юрий Гагарин написал прощальное письмо
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
04:04
Дороги, по которым лучше не ездить
Места
10:04
Люди, признанные невиновными после казни
Люди Истории
04:14
Зачем Юрий Гагарин написал прощальное письмо
Люди
05:27
Что происходит в мире за 60 секунд
Безумный мир
10:00
Откуда взялась технология «Стелс»
Безумный мир
12:01
Кто бродит по заброшенным паркам аттракционов
Места
04:56
Факты, о которых в школе не рассказывали
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение