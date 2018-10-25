Люди, признанные невиновными после казни

В 1945 году жену и дочь британца Тимоти Эванса убили. Сам Тимоти, склонный говорить неправду, по какой-то причине признался в убийстве, хотя позднее следствие выяснило, что убийцей был арендодатель Джон Кристи. Полицейские спустя время нашли во дворе Кристи останки других жертв, а всего он лишил жизни восемь человек. Каждый раз маньяку удавалось уйти от ответственности: он активно способствовал следствию, но делал так, чтобы полицейские подозревали других. Однако выяснились эти кровавые подробности уже после того, как Тимоти Эванса обвинили в убийстве и повесили. Спустя 20 лет его посмертно помиловали, а в стране отменили смертную казнь. К сожалению, это не единственный случай, когда человека сначала казнили, а потом оправдали.

Зимой 1976 года Джесси Таферо с женой Соней Джейкобс и приятелем Уолтером Роудсом отдыхали на привале в машине. К ним подошёл полицейский, чтобы выяснить, почему в машине лежит пистолет. Когда молодые люди вышли из машины, кто-то из них застрелил полицейского. Все троих обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни. Позднее Соне заменили казнь пожизненным заключением, а Роудс начал сотрудничать со следствием и дал показания против друзей. В конце концов, следствие пришло к выводу, что виновен лишь Таферо. Он был казнён на электрическом стуле в 1990 году. Но очередная экспертиза показала, что Джесси просто держал в руке пистолет, а выстрел произвёл Роудс, в чём тот вскоре и признался.

О судьбах ещё нескольких человек, которым вернули доброе имя только после казни, узнайте из видео.