В чем отличие куртизанки от гетеры

Все, что делают женщины, так или иначе связано с мужчинами. Благородные матери семейств нужны им для продолжения рода, а проститутки — для чувственных утех. Но ни те, ни другие не могут удовлетворить еще одну потребность (чисто человеческую) в непринужденном общении с приятными людьми.

В обществах, которые жестко регламентируют любые контакты мужчин с представительницами прекрасного пола, как правило, возникает спрос на красивых и образованных женщин, создающих приятную атмосферу своим присутствием. В античные времена их называли гетерами, а в эпоху Ренессанса — куртизанками. Несмотря на безусловное сходство между этими понятиями, они не идентичны. Так чем же гетера отличается от куртизанки?

Гетеры — свободные женщины

Слово «гетера» переводится с греческого языка как «подруга или спутница». Это была свободная женщина, которая ни от кого не зависела. Как правило, гетеры отличались умом, образованностью. Их обучали не только искусству любви, но и умению вести светские беседы. Они пользовались уважением в обществе.

Главным отличием гетер и от матерей семейств, и от проституток была их личная независимость. Эти женщины жили за счет встреч с мужчинами в собственных домах, владели рабами. Они могли позволить себе красивые, нескромные наряды, дорогие украшения. А кроме того, гетеры обладали правом свободно говорить с посторонними и незнакомыми мужчинами, которого в античную эпоху были лишены другие женщины, не обладавшие правом на собственное мнение.

Во времена расцвета афинской демократии на специальной стене, которая называлась Керамик, мужчины оставляли гетерам предложения о свидании. Если красавица была согласна на указанную сумму, она подписывала внизу время встречи.

Как правило, древние греки не скупились на деньги, они даже хвастались встречами со знаменитыми гетерами. Одна из них — по имени Метиха — была настолько занята, что острые на язык «коллеги» дали ей прозвище Клепсидры (водяные часы). С помощью этого устройства женщина отмеряла время свидания с каждым клиентом.

Судьбы гетер были, как и у всех женщин, разными. Одним удавалось добиться популярности за счет красоты, ума и различных талантов, а другим — нет. Например, древнегреческий полководец и государственный деятель Перикл (около 494-429 гг. до н.э.) развелся с женой и взял в супруги гетеру Аспасию.

А другая известная красавица, которую звали Фрина, позировала гениальному скульптору Праксителю для статуи богини Афродиты. Полководцы, политики, философы, ораторы и деятели искусства часто пользовались благосклонностью гетер, черпали у них вдохновение.

Куртизанки из высшего общества

Французское слово courtisane, как и итальянское cortigiana, означает «придворная». Изначально так называли знатных дам, живущих во дворцах особ королевской крови и вельмож. Они исполняли различные представительские функции, следили за этикетом, должны были нарядно выглядеть. А во время приемов в честь иностранных гостей и послов — развлекать гостей приятными беседами.

Куртизанок не следует путать с фаворитками и любовницами королей. В эпоху Ренессанса этот термин распространился на всех женщин, которые вращались в высшем свете, пользуясь покровительством влиятельных и известных мужчин. И совсем не обязательно они должны были быть знатного происхождения.

Богатые покровители оплачивали немалые расходы куртизанок. Многие такие дамы жили в исключительной роскоши. Они устраивали приемы, на которые собирались сливки общества: представители богемы, дипломаты, политики, военные. Обязанностью хозяек таких салонов было создание приятной атмосферы. Мужчины могли здесь отдохнуть душой, хорошо провести время, послушать музыку, побеседовать с умными и образованными женщинами.

Интересно, что куртизанки делились на две категории: oneste — честные дамы; di lume — оказывающие сексуальные услуги своим покровителям.

Представительницы первой категории являлись элитой женщин своего времени. Они были талантливыми, умными, образованными — настоящими музами и вдохновительницами мужчин, которые часто советовались с oneste при принятии важных решений. Сочетание интеллекта, интереса к искусству и общественной жизни делало их невероятно привлекательными в глазах кавалеров.

Во вторую категорию куртизанок — di lume — входили красавицы и модницы, тоже образованные, но не блестящие особым шармом. Эти дамы не были проститутками в прямом смысле слова, они стоили своим кавалерам больших денег, но все же ценились обществом гораздо меньше, чем честные куртизанки.

Иногда, опасаясь сплетен и пересудов со стороны поборников христианской морали, di lume выходили замуж за мужчин, стоящих ниже по социальному статусу, чем их покровители. Такие браки часто были фиктивными.

Известные честные куртизанки нередко являлись сотрудницами спецслужб, передавая своим кураторам из властных структур секретную информацию, полученную в задушевных беседах с иностранными послами, дипломатами, политиками и военачальниками.

Например, итальянка Туллия д’Арагона (около 1510-1556 гг.) была известной писательницей и поэтессой, труды которой издавались при жизни и после смерти. Она родилась в Риме, жила в Венеции и Флоренции, пользуясь покровительством самых известных и влиятельных мужчин своего времени. Ее частые и неожиданные переезды из города в город некоторые историки связывают с работой на секретную службу.

И француженка Марион Делорм (1611-1650 гг.) являлась возлюбленной поэтов, министров, принцев. В ее парижском салоне собирались представители оппозиции, так называемой Фронды, инициировавшие несколько антиправительственных восстаний. Во время одной из таких смут дом куртизанки превратился в своеобразный штаб лидеров этого политического движения, противостоявшего кардиналу Мазарини.

А в чем разница?

Если говорить о куртизанках категории di lume, то они практически ничем не отличались от гетер. Разве что эпохой. По своей сути, это были элитные проститутки, которые услаждали мужчин помимо занятий любовью еще и приятным общением, пением и танцами, а иногда и игрой на музыкальных инструментах. Правда, услаждали далеко не всех.

А вот куртизанки oneste (честные женщины) не всегда занимались любовью даже со своими покровителями, что говорить о поклонниках. Для творческих людей они исполняли роль муз и вдохновительниц, а для знатных вельмож были символом престижа. За благосклонность куртизанки мужчины боролись, им старались угодить. Кто-то посвящал сонеты, кто-то дарил золотые украшения, а кто-то по секрету рассказывал государственные тайны.

Несмотря на незнатное происхождение многих знаменитых куртизанок, они никогда не были личной собственностью феодалов. А вот будущих гетер воспитывали из девочек-рабынь, купленных на невольничьих рынках. Как правило, популярная гетера готовила для себя смену из такой девочки. Ее обучали ораторскому искусству, пению и танцам, умению вести интеллектуальные беседы, общаться с мужчинами.

Еще одно серьезное отличие заключается в идеологическом аспекте: гетеры считались служительницами богини любви Афродиты, они жертвовали ее храму часть заработанных денег. Куртизанки никогда не связывали свою деятельность с религией, стараясь держаться как можно дальше от ратующих за веру фанатиков. Часто таким видом деятельности начинали заниматься образованные девушки из обедневших аристократических семей, которые быстро находили себе покровителей.