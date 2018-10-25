Одержимая из Амхерста: загадочная история Эстер Кокс

Этот странный случай произошел в 1878 году в канадском городе Амхерст с девушкой по имени Эстер Кокс, которая росла в ничем не примечательной семье.

В 18 лет Эстер влюбилась, но мужчина, которого она боготворила, надругался над ней. Психика девушки была повреждена, она впала в депрессию. Эстер никому ничего не рассказала, и родные не понимали, отчего вдруг веселая девушка вдруг стала угрюмой и молчаливой.

Но не это было самым странным. По мере того как состояние девушки усугублялось, в доме начали происходить странные вещи: все члены семьи стали слышать непонятные стоны и видеть тени людей, по ночам в комнатах раздавались шаги, со стен внезапно стала сыпаться штукатурка.

Однажды Эстер и ее сестра Дженни, укладываясь спать, вдруг увидели, как под одеялом словно кто-то копошится и почувствовали прикосновение к ногам. Домашних животных в семье Кокс не было, откинув одеяло, девушки, разумеется, никого не увидели.

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После этого случая Эстер внезапно слегла. Во время болезни ее лихорадило, девушка кричала, бредила и пыталась разорвать на себе одежду. Родные списали такое поведение на лихорадку. Но однажды, прибежав на крики девушки в ее комнату, они увидели, что она вдруг начала задыхаться, а ее шея краснела и распухала на глазах, будто кто-то или что-то душило Эстер. Девушка забилась в конвульсиях, а потом внезапно упала на пол и успокоилась. Подбежав к девушке, сестры увидели, что она заснула глубоким сном.

Спала Эстер на протяжении трех дней и, что удивительно, странные вещи. тревожившие обитателей дома, на это время прекратились. Но когда девушка проснулась, то вновь подверглась странному «нападению»: невидимый враг вновь пытался душить девушку, а на ее кровати появилась надпись: «Эстер Кокс, я тебя убью!». Родные перепугались и вызвали врача.

Но во время осмотра доктора мистические явления продолжились: внезапно из-под головы Эстер вылетела подушка, потом с девушки словно кто-то стянул одеяло. Все это время в комнате слышались стоны и стук по стенам. Девушка вновь стала корчиться в припадке и кричать. На ее теле начали появляться царапины и синяки.

Однажды такой приступ произошел с Эстер прямо в церкви во время служения. Разумеется, все сразу же решили, что девушка одержима. К семье возник большой интерес.

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А полтергейст между тем становился все более агрессивен: под потолком в комнате Эстер внезапно появлялись горящие спички, которые падали на ее кровать, воспламенялась одежда на членах семьи и редких гостях, нападения на девушку не прекращались…

Конец происходящим странностям положил приехавший в город театральный актер Уолтер Хаббелл, интересующийся необычными психическими явлениями. Он провел в доме Эстер несколько недель и сам смог убедиться в том, что в доме происходят невероятные вещи. В отличие от остальных напуганных жителей города, это привело Уолтера в восторг. Он предложил Эстер отправиться с ним в гастрольный тур и развлекать зрителей происходящими с ней чудесами.

Как ни странно, Эстер согласилась. Правда, после представлений в нескольких городах, девушке и ее покровителю пришлось закончить с выступлениями: творившиеся на сцене невероятные явления публика считала мистификацией и освистывала выступления.

Чем же помог Хаббелл несчастной девушке? После непродолжительных гастролей полтергейст все реже начал проявлять агрессию. Аномальные явления практически прекратились, Эстер, наконец, смогла зажить спокойной жизнью.

Скончалась «одержимая из города Амхерст» в 1912 году.

Уолтер Хаббелл написал об Эстер книгу, благодаря которой о ней узнал весь мир.