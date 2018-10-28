Сколько зарабатывали русские писатели-классики

Во все времена писательским трудом нажить хоромы было сложно. Особенно трудно это было сделать в России — ни один из классиков мировой литературы так и не смог разбогатеть; и даже если им в молодости иногда улыбалась удача, то умирали писатели по большей части в бедности, а то и в нужде. Почему? Да все очень просто: как и в XXI веке, в XIX столетии издание книг было бизнесом, и в те времена, как и сейчас, самыми популярными изданиями были книги «Славный мошенник и вор Ванька Каин», «Мертвец без гроба» или «Повесть о приключении милорда Гeорга и мaркгрaфини Луизы».

Пушкин

Первым, кто сумел жить литературным трудом, был Александр Сергеевич Пушкин. Своему другу Вяземскому он писал: «Я пишу для себя, а публикую для денег, а не для улыбок прекрасного пола». Анатолий Александрович Бахтиаров в труде «История книги на Руси» указывает, что поэт сокрушался, что его стихи ходят по рукам, так как это снижало цену. В Петербурге за стихотворную строку поэту платили по 10 рублей, первое издание поэмы « Евгений Онегин » было куплено за 12 000 рублей, за второе он получил 3 000 рублей. Столько же заплатили за первое издание «Бахчисарайского фонтана». За «Историю пугачевского бунта» из императорской казны поэту выделили 20 000 рублей. До этого он два года жил в долг и радовался, что теперь может вернуть деньги. Зато после смерти поэта четыре тома не разобранных рукописей были изданы за 37 000 рублей ассигнациями и 1 000 рублей выделили на печатные работы. При этом надо учесть, что в Петербурге на жизнь простому чиновнику с семьей нужно было около 6 000 рублей в год, кучер получал около 400 рублей в год. За 2 000 рублей можно было арендовать одноэтажный дом в Москве, а за 4 000 — поместить двух детей в пансион.

Тургенев

Самым удачливым из классиков был Иван Сергеевич Тургенев. По его собственному признанию в письме, и так не бедный писатель имел с книг годовой доход в 6 000 рублей. Еще по 1 000–1 400 рублей он каждый год получал от «Записок охотника». Издатель Катков платил ему по 400 рублей за печатный лист (в современной литературе1 лист равен 40 000 знаков). Незадолго до смерти Тургенев продал права на все свои книги Петербургскому книгопродавцу Глазунову за 80 000 рублей.

Достоевский

Федор Михайлович Достоевский был вынужден всю жизнь пером добывать себе на хлеб и иногда подписывал совершенно кабальные договоры. Например, в 1866 году он написал роман всего за 26 дней, так как подписал с издателем Федором Стелловским договор, что к 1 ноября должен сдать книгу в 12 печатных листов, в противном случае издатель получал право бесплатно печатать следующие 9 романов писателя. В письме Н. Н. Страхову писатель просил выслать ему аванс в счет нового романа 1 000 рублей, исходя из расчета 150 рублей за печатный лист (договорились о 166 рублях). Привычка брать авансы играла с ним плохую шутку, позже ему предлагали больше — по 250 рублей за лист, но «переиграть» Достоевский уже не мог. За роман «Идиот» (42 печатных листа) с «Русского вестника» он получил 7 000 рублей. Только в 1870-х годах жизнь Достоевского стала более благополучной: за «Подростка» ему заплатили 250 руб. за лист, а «за „Братьев Карамазовых“ — по 300 руб. за лист.

Толстой

Лев Николаевич был жестким переговорщиком и получал от 100 рублей за лист в начале писательской карьеры и до 1 000 руб. за лист в конце. В 1863 году у издателя Каткова (»Русский вестник») он выторговал по 1000 рублей за лист «Казаков» и «Поликушки», «Войну и мир» продал по 500 руб. за лист, за « Анну Каренину получил 20 00 рублей (на эти деньги можно было купить дом в столице). А полученный за роман «Воскресенье» гонорар в 1 000 руб. за лист, писатель отдал на переселение в Канаду секты духоборов. Кроме этого, он и сам издавал книги.

Бунин

Иван Алексеевич Бунин до революции жил литературным трудом и хотя мог позволить себе путешествия и круизы, но богатым не стал. За стихи он получал от трех до пяти рублей за строку (в юности — по 50 коп., а первую книгу стихов он продал издательству «Скорпион» всего за 300 рублей). В 1909 году он получил «Пушкинскую премию», которая составила всего 500 рублей. В книге Абрама Ретблата «От Бовы к Бальмонту» указано, что в 1917 году он получил гонорар от «Паруса» за издание собрания сочинений в 10 томах — всего 16 500 рублей. Эмигрировав после революции в Европу, он жил в бедности. Нобелевская премия за вклад в литературу в размере 170 331 шведской кроны дело не поправили. Почти 120 000 франков Бунин раздал соотечественникам, остальное — прокутил и вложил в дело, не получив ни гроша прибыли. В дневнике 1 января 1941 года он пишет, что ему заплатили 889 франков за чтение «моего» по радио. Для сравнения — счет за электричество в месяц у писателя составлял 500 франков, хороший обед стоил 150 франков. Немудрено, что писатель впадал в депрессию и хотел, чтобы его тело сожгли: « Все лучше, чем гнить в земле».

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