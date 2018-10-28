Что на самом деле стало с княжной Таракановой

Умело сочетавшая в своём нраве патриархальные традиции и передовые европейские ценности, императрица Елизавета Петровна официально не была замужем. И хотя история не сохранила никаких документов, её современники утверждали, что она тайно венчалась в церкви со своим фаворитом Алексеем Разумовским.

Статный певчий придворного хора пленил Елизавету Петровну своим дивным голосом, а она якобы подарила ему двоих детей. О сыне венценосной особы практически ничего не известно, а вот о судьбе незаконнорожденной дочери слагаются легенды.

Княгиня Елизавета Владимирская

Впервые о наличии у Елизаветы Петровны внебрачной дочери открыто заговорили после кончины императрицы. Чуть ли не каждый день в разных городах обнаруживались её лже-дочери с претензиями на престол. Среди прочих претенденток выделялась путешествовавшая по городам Европы дама, представлявшаяся всем княгиней Елизаветой Владимирской.

Поддерживаемая внешнеполитическими врагами России в 1774 году княгиня Елизавета Владимирская объявила себя законной наследницей российского трона, а царствовавшую Екатерину II — аферисткой. Стерпеть такую обиду Екатерина Великая не смогла и организовала авантюрный сценарий по доставке самозванки ко двору: импозантному графу Орлову было приказано соблазнить княгиню Елизавету Владимирскую, заманить её под любым предлогом на корабль, и привезти из порта Ливорно в Санкт-Петербург.

Хитроумный план был разыгран как по нотам, и княгиня вскоре предстала пред российским следствием. Попытки дознавателей заставить Елизавету Владимирскую рассказать всю правду о своем происхождении не увенчались успехом, но её все же заточили в Петропавловскую крепость, где она вскоре умерла, заразившись чахоткой. Кстати, Екатерина II была всецело уверенна, что эта Елизавета Владимирская мошенница-самозванка, поскольку знала, где, как и под каким именем живет настоящая незаконнорождённая наследница Елизаветы Петровны.

Августа Доротея Тараканова

Родившаяся на границе 1745 и 1746 годов Августа Доротея Тараканова была в курсе своего высочайшего происхождения. Чтобы защитить своё дитя Елизавета Петровна и Разумовский решили отдать её на воспитание в семью Веры Разумовской — кровной сестры отца. Уже тогда Вера была замужем за киевским полковником и носила фамилию Дараган, которая в искаженном виде «Тараканова» перешла и к Августе Доротее.

С самого детства скрывая от окружающих тайну своего рождения, Августа Доротея не держала обиды на родителей, потому что понимала, что всё делалось для её блага. Позже незаконнорождённую принцессу перевезли в Италию, где она вела размеренный образ жизни, изучала иностранные языки, и совсем не интересовалась российской придворной суетой с её вечными интригами. Однако польская разведка все-таки докопалась до её настоящих корней и обратилась к Августе Доротее с предложением совершить дворцовый переворот и сместить с трона Екатерину II.

Далёкая от политических игр, Августа Доротея отказалась участвовать в этой подлой затее, и тогда поляки придумали подменить настоящую принцессу, той самой княгиней Елизаветой Владимирской. В конечном счете, эта авантюра не принесла врагам Российской империи никаких стратегических дивидендов, но сломала жизнь обеих женщин: Владимирская умерла в тюрьме, а принцесса Августа Доротея в ином заточении.

Старица Досифея

Расправившись с самозванкой, Екатерина II решила окончательно закрыть вопрос с наследницей Елизаветы Петровны. Действовала она по тому же сценарию, и в первый раз: 39-летнюю принцессу Августу заманили на борт корабля и привезли к императрице. Для избавления от принцессы Августы Екатерина избрала менее кровавый, но не менее жестокий способ — насильственный постриг в монахини под именем Досифея.

Местом смиренного служения Богу для Досифеи был избран женский Иоанно-Предтеченский монастырь, где она содержалась в полной изолированности от внешнего мира долгие 25 лет жизни. Имея право на общение лишь со своим духовником и игуменьей, Досифея проводила дни в молитвах и постах, не роптала на судьбу и хранила как зеницу ока небольшой акварельный портрет своей матушки Елизаветы Петровны.

О том, что старица Досифея действительно была той самой незаконнорождённой дочерью Елизаветы Петровны, косвенно свидетельствует факт присутствия её на чрезвычайно торжественных похоронах представителей высших кругов общества. А прямым доказательством этого предположения служат надписи на портрете и на могильной плите старицы Досифеи, где она упомянута как принцесса Августа Тараканова.

Фантазия Флавицкого

Стену одного из залов Третьяковской галереи украшает самая известная картина кисти Флавицкого под названием «Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения». Сюжет данного полотна повествует о смерти известной самозванки. Однако достоверно известно, что называвшая себя внебрачной дочерью Елизаветы Петровны дама умерла на два года раньше памятного подъёма воды, и никогда не именовала себя княжной Таракановой, а лишь Елизаветой Владимирской. Но в народной памяти эта историческая личность сохранилась через призму художника, который всегда имеет право на выдумку.