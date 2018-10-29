Был ли Малюта Скуратов злодеем на самом деле

Малюта Скуратов — самый известный царский опричник. Он поднялся на самую вершину пирамиды опричнины, но его стремительный взлет прервала геройская гибель. Хотя в народной памяти он все равно остался душегубом.

Создание мифа

Имя Малюты Скуратова неразрывно связано с опричниной. Однако сам Малюта к учреждению опричнины никакого отношения не имел, поскольку происходил из худого рода. Он выдвинулся на одну из первых ролей лишь в три последних года опричнины.

Большое значение в исторической судьбе Малюты сыграли иностранцы, которые, будучи в России, принимали участие в карательных экспедициях опричников, — Генрих Штаден, назвавший Малюту «первым в курятнике», и особенно Альберт Шлихтинг, описавший, как лютовал Малюта на казнях. Исторические записки этих проходимцев легли в основу мифа о всемогущем палаче Ивана Грозного . Птицы же более высокого полета, как, например, англичанин Джером Горсей, о Малюте и вовсе не упоминают.

Первое дело

Первое дело Малюты — расследование по поводу земского заговора в конце 1567 г. Время было тревожное — шла Ливонская война, царь готовился к наступлению, а тут заговорщики, подозреваемые в сношениях с поляками. Дознавателем в имение Губин угол во владениях боярина Федорова-Челяднина — предполагаемого организатора боярского заговора — был назначен Скуратов. Там он впервые и проявил свои способности: замучил 39 человек — дворовых боярина, получив-таки, по всей видимости, нужную информацию. Царь заметил ретивого опричника.

Устранение царского конкурента

Следующим важным поручением Малюты стала расправа с последним удельным князем — двоюродным братом царя Владимиром Старицким. Грозный после боярского заговора везде видел крамолу. До царя дошли слухи, что новгородцы хотят возвести на престол князя Владимира — единственного царского конкурента княжеской крови.

Однако просто так с опасным соперником Иван Васильевич расправиться не смог. Было сфабриковано дело об отравителях, в которые записали царского повара Моляву и его сыновей, которые ездили в Нижний Новгород за белорыбицей, когда там находился князь Владимир.

Царь вызвал брата в Александровскую слободу. На последней ямской станции перед слободой лагерь Владимира Андреевича внезапно окружили опричные войска. В шатер к удельному князю явились опричники Василий Грязной и Малюта Скуратов — знатным боярам царь уже не доверял.

Они объявили, что царь считает его не братом, но врагом. Поскольку Иван Грозный побоялся в открытую казнить кровного родственника, Скуратов и Грязной «уговорили» князя выпить кубок с ядом.

Непокорный митрополит

Расправившись с неугодным князем, царь задумал поход на Новгород. Чтобы представить это богоугодным делом Грозный решил получить благословение от опального митрополита Филиппа, которого он прежде сослал за выступления против опричнины в Тверской Отроч монастырь в Старицу.

На переговоры с Филиппом был отправлен Малюта. Когда он зашел в келью Филиппа — тот молился. Малюта обратился к владыке: «Благослови царя идти в Новгород».

«Благословляют только добрых на доброе, — отвечал Филипп. — Но делай то, для чего ты послан; не обманывай меня, испрашивая дар Божий». Поняв, что уговорить митрополита не сможет, Скуратов бросился на святителя и задушил его подглавием (подушкой).

После этого, вышедши из кельи, он сказал игумену и братии, что Филипп умер от угара, и велел похоронить его. Царь рассудил, что на все воля Божья, и наказывать за самоуправство Малюту не стал.

Новгородский разгром

Вопреки распространенному мнению в новгородском разгроме Малюта не участвовал. Сохранился то ли подлинный отчет, то ли «сказка» Скуратова: «В ноугороцкой посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), и с пищали отделано 15 человек». По дороге в Новгород опричный отряд Малюты в Торжке и Твери перебил 500 полочан, выселенных из Полоцка после завоевания города русскими.

Узнав об этом, 19 пленных татар, что содержались в тюрьме Торжка, решили дорого отдать свою жизнь. Когда дело дошло до них и начались казни под руководством Малюты, они напали на него с ножами и исполосовали ему живот, так что «выпали внутренности». Татар расстреляли из пищалей. Будучи тяжело ранен, Скуратов не мог дальше руководить экзекуциями. Следовательно, его отчет касался исключительно того этапа, когда экспедиция дошла до Твери и Торжка. Но при этом Скуратов перебил больше народа, чем царь во время разгрома Новгорода и Пскова.

Браки по расчету

Неправильно видеть в Малюте только палача. Он был хитрым и расчетливым придворным. После своего возвышения он выдал своих дочерей за представителей знатнейших фамилий. Одна дочь Скуратова стала женой князя Глинского, другая — Дмитрия Шуйского , брата царя Василия Шуйского . Третья дочь Мария вышла замуж за будущего царя Бориса Годунова и сама стала царицей.

Закат опричнины и смерть Малюты

Опричный режим долго не продержался. В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву — опричное войско не смогло защитить столицу. Царь в гневе казнил многих опричных воевод. Положение немного исправилось в следующем году, когда земское войско нанесло серьезное поражение крымчакам в битве при Молодях. Однако в 1572-м опричное войско все-таки было распущено. Опричникам был дан шанс реабилитироваться, их отправили на штурм крепости Вейсенштейн, в которой засели шведы.

В этом походе Малюта не получил, как прежде, места дворового воеводы. 1 января 1573 г. несколько думных дворян, в их числе Скуратов и Грязной, были посланы в проломы крепости на приступ. Обычно воеводы щадили дворян и составляли штурмовые колонны из боярских холопов и стрельцов.

Скорее всего, дворяне сами напросились на опасное дело, чтобы доказать свою преданность. Малюта был убит во время приступа. Царь велел похоронить своего палача в Иосифо-Волоцком монастыре и пожертвовал на его помин немаленькую сумму — 150 рублей. Однако в памяти народной Малюта так и остался душегубом.