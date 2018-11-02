Самые высокооплачиваемые мертвые знаменитости

Эксперты Forbes опубликовали ежегодный приуроченный к Хэллоуину рейтинг знаменитостей, чьи труды даже после смерти приносят правообладателям максимальный доход.

1 место — Майкл Джексон Подсчеты издания, приуроченные к Хэллоуину, показывают, что все фигуранты рейтинга заработали почти в два раза больше, чем годом ранее — $628 млн против $312 млн

В этом году король поп-музыки заработал $400 млн Большую часть этой суммы — $287 млн — принесла единственная сделка.

2 место — Элвис Пресли

Ежегодно, во всем мире продается около миллиона копий его альбомов. Однако большая часть дохода поступает от продажи билетов в его поместье в Мемфисе. За этот год посмертно Элвис заработал $40 млн 3 место — Арнольд Палмер

4 место — Чарльз Шульц Под именем гольфиста продается спортивное снаряжение и напитки. В этом году, совместно с пивоваренной компанией был выпущен алкогольный напиток под именем гольфиста. В 2017 года Палмер заработал $35 млн

Создатель песика Снупи за 2017 год заработал $34 млн и занял четвертое место.

5 место — Боб Марли

Известный исполнитель, под чьим именем выпускается совершенно разная продукция принес правообладателям доход в $23 млн 6 место — Доктор Сьюз

7 место — Хью Хефнер Настоящее имя Доктора Сьюза — Теодор Зойс Гейзель. В этом году известнейший детский писатель и мультипликатор повторил прошлогодний успех и заработал $16 млн

Дебютировавший в рейтинге основатель журнала Playboy оказался на 7 месте богатейших мертвецов мира и заработал $15 млн Этот результат обусловлен тем, что наследники Хефнера продали принадлежавшую ему недвижимость, отмечает Forbes.

8 место — Мэрилин Монро

Благодаря лицензионному соглашению на выпуск продукции с использованием ее образа, наследники Мэрилин получили доход в размере $14 млн 9 место — гитарист Принц

10 место — Джон Леннон Известный гитарист получил девятую строчку за заработок в размере $13 млн

За 2017 год Леннон заработал $12 млн 11 место — рэпер XXXTentacion

Дебютант рейтинга — рэпер XXXTentacion — разместился на 11-м месте с $11 млн В июне этого года 20-летний рэп-исполнитель скончался от ранений, полученных в результате покушения. Нападавшие ранили артиста когда он выезжал из своего мотоспорта. Затем же преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton с деньгами и скрылись с места преступления.

12 место — Мохаммед Али

Наследники боксера заключили контракт со швейцарским брендом часов Tag Heuer и контракт с сетью Fox Broadcasting на использование его изображения в рекламе Super Bowl. Это принесло из $8 млн 13 место — Бетти Пейдж

Фотомодель, икона стиля Pin-up заняла последнюю строчку рейтинга с заработком в $7 млн