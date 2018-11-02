Ещё
Самые высокооплачиваемые мертвые знаменитости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые высокооплачиваемые мертвые знаменитости 

Anews + ещё 37 52 минуты назад
Фото: Anews
Эксперты Forbes опубликовали ежегодный приуроченный к Хэллоуину рейтинг знаменитостей, чьи труды даже после смерти приносят правообладателям максимальный доход.
Подсчеты издания, приуроченные к Хэллоуину, показывают, что все фигуранты рейтинга заработали почти в два раза больше, чем годом ранее — $628 млн против $312 млн 

1 место — Майкл Джексон

В этом году король поп-музыки заработал $400 млн Большую часть этой суммы — $287 млн — принесла единственная сделка.

2 место — Элвис Пресли

Ежегодно, во всем мире продается около миллиона копий его альбомов. Однако большая часть дохода поступает от продажи билетов в его поместье в Мемфисе. За этот год посмертно Элвис заработал $40 млн 

3 место — Арнольд Палмер

Под именем гольфиста продается спортивное снаряжение и напитки. В этом году, совместно с пивоваренной компанией был выпущен алкогольный напиток под именем гольфиста. В 2017 года Палмер заработал $35 млн 

4 место — Чарльз Шульц

Создатель песика Снупи за 2017 год заработал $34 млн и занял четвертое место.

5 место — Боб Марли

Известный исполнитель, под чьим именем выпускается совершенно разная продукция принес правообладателям доход в $23 млн 

6 место — Доктор Сьюз

Настоящее имя Доктора Сьюза — Теодор Зойс Гейзель. В этом году известнейший детский писатель и мультипликатор повторил прошлогодний успех и заработал $16 млн 

7 место — Хью Хефнер

Дебютировавший в рейтинге основатель журнала Playboy оказался на 7 месте богатейших мертвецов мира и заработал $15 млн Этот результат обусловлен тем, что наследники Хефнера продали принадлежавшую ему недвижимость, отмечает Forbes.

8 место — Мэрилин Монро

Благодаря лицензионному соглашению на выпуск продукции с использованием ее образа, наследники Мэрилин получили доход в размере $14 млн 

9 место — гитарист Принц

Известный гитарист получил девятую строчку за заработок в размере $13 млн 

10 место — Джон Леннон

За 2017 год Леннон заработал $12 млн 

11 место — рэпер XXXTentacion

Дебютант рейтинга — рэпер XXXTentacion — разместился на 11-м месте с $11 млн  В июне этого года 20-летний рэп-исполнитель скончался от ранений, полученных в результате покушения. Нападавшие ранили артиста когда он выезжал из своего мотоспорта. Затем же преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton с деньгами и скрылись с места преступления.

12 место — Мохаммед Али

Наследники боксера заключили контракт со швейцарским брендом часов Tag Heuer и контракт с сетью Fox Broadcasting на использование его изображения в рекламе Super Bowl. Это принесло из $8 млн 

13 место — Бетти Пейдж

Фотомодель, икона стиля Pin-up заняла последнюю строчку рейтинга с заработком в $7 млн
Anews: последние новости
Чаплин и Рокфеллер. Богачи, известные своей жадностью Двое из ларца: девушки-близнецы одновременно поменяли пол Почему Караваджо писал картины с натурщицы-куртизанки?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочное исчезновение гениального физика6
Топ-5 крупнейших вирусных атак в истории1
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО297
Что находится на дне Кольской скважины8
Какие предсказания сделал Григорий Распутин4
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
03:45
Что находится на дне Кольской скважины
Места
04:43
Во что верят сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
04:01
Какие предсказания сделал Григорий Распутин
Люди Истории
10:30
Загадочные города Востока
Места
02:52
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
Истории
12:23
Люди, загадки которых так и не разгадали
Люди
05:03
Какие пророчества Григория Распутина сбылись
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение