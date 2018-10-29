Как живет самый татуированный россиянин

Адам Керликэйл вполне мог бы быть обычным человеком. Вернее, он таким и был до 22 лет. Теперь же ему 32, он живет в Калининграде и является одним из самых татуированных людей в мире.

facebook.com/Adam.Curlykale

Татуировки на свое тело Адам начал наносить после тяжелой болезни: в 22 года у него обнаружили рак толстой кишки. Недуг удалось побороть, но вмешательства в организм «наградили» мужчину проблемами с кожей: некоторые части тела Адама стали светлеть, на руках, ногах и лице появлялись белые пятна. Мужчину это угнетало, он впал в депрессию и даже хотел покончить с собой. Быть не как все в его планы не входило.

Тем удивительнее то, что произошло с Адамом дальше. Он решил скрыть непривлекательные пятна под татуировками графитового цвета. Стремясь таким образом вновь принять свое собственное тело, Адам увлекся и покрыл его краской на 90%. Даже белки глаз и язык мужчины графитового цвета. Естественный оттенок остался лишь на ладонях, ступнях, подмышках и ягодицах. Но этот «дефект» Керликэйл планирует в ближайшее время исправить. Правда, уточняет, что оставит без тату небольшую часть своего тела, но какую, предпочитает не уточнять.

facebook.com/Adam.Curlykale

По словам Адама, люди относятся к нему по-разному: кто-то любит его, а кто-то ненавидит. Он сталкивался и с агрессией со стороны общества: пугаясь, люди даже кидали в него камни. Но сам Керликэйл не считает себя каким-то особенным. Он отмечает, что совершенно обычный человек, который радуется, огорчается, в его жизни есть победы и поражения, он не лучше и не хуже остальных. А татуировки, по признанию Адама, помогли ему вновь полюбить себя.