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Почему Караваджо писал картины с натурщицы-куртизанки
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Почему Караваджо писал картины с натурщицы-куртизанки 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Караваджо — ярчайший мастер эпохи Ренессанса — писал шедевры, на выставки которых идут толпами. Но кое что осталось в тайне ото всех. Мастер использовал в качестве натурщицы куртизанку, даже писал ее в религиозной тематике.
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«Юдифь и Олоферн». Караваджо. 1599 год
Известно, что Караваджо долгий период не изображал женщин, у него не складывались с ними отношения. И первый женский образ написан лишь в 1597 году, это была картина «Кающаяся Магдалина». Выбор натурщицы для создания картины по религиозным мотивам был особенным — ею стала Филидэ Меландрони, одна из самых известных женщин легкого поведения.
anews.com
«Святая Екатерина Александрийская». Караваджо, 1598 год
За 10 лет художник написал ее множество раз. Удивительно то, что до нашего времени не дошел ни один набросок столь откровенной натурщицы. А это значит, что Караваджо рисовал сразу на холсте, без предварительных решений в эскизах.
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«Кающаяся Мария Магдалина». Караваджо. 1597 год
В 1605 году у натурщицы появился любовник. Когда Караваджо узнал об этом, он абсолютно не был этому рад. Год спустя у художника с любовником произошел конфликт: поначалу это была небольшая словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате Караваджо убил соперника и эта новость моментально разлетелась по всей стране. Когда об этой ситуации узнал Папа Римский Павел V, он пообещал вознаграждение тому, кто убьет Караваджо. Первый мотив — убийство любовника Филидэ, второй — изображение куртизанки в образе святой.
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«Куртизанка Филлида». Караваджо. 1597 год.
В 1610 году Караваджо был найден мертвым в Порто-Эрколе.
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