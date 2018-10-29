Почему Караваджо писал картины с натурщицы-куртизанки

Караваджо — ярчайший мастер эпохи Ренессанса — писал шедевры, на выставки которых идут толпами. Но кое что осталось в тайне ото всех. Мастер использовал в качестве натурщицы куртизанку, даже писал ее в религиозной тематике.

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«Юдифь и Олоферн». Караваджо. 1599 год

Известно, что Караваджо долгий период не изображал женщин, у него не складывались с ними отношения. И первый женский образ написан лишь в 1597 году, это была картина «Кающаяся Магдалина». Выбор натурщицы для создания картины по религиозным мотивам был особенным — ею стала Филидэ Меландрони, одна из самых известных женщин легкого поведения.

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«Святая Екатерина Александрийская». Караваджо, 1598 год

За 10 лет художник написал ее множество раз. Удивительно то, что до нашего времени не дошел ни один набросок столь откровенной натурщицы. А это значит, что Караваджо рисовал сразу на холсте, без предварительных решений в эскизах.

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«Кающаяся Мария Магдалина». Караваджо. 1597 год

В 1605 году у натурщицы появился любовник. Когда Караваджо узнал об этом, он абсолютно не был этому рад. Год спустя у художника с любовником произошел конфликт: поначалу это была небольшая словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате Караваджо убил соперника и эта новость моментально разлетелась по всей стране. Когда об этой ситуации узнал Папа Римский Павел V, он пообещал вознаграждение тому, кто убьет Караваджо. Первый мотив — убийство любовника Филидэ, второй — изображение куртизанки в образе святой.

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«Куртизанка Филлида». Караваджо. 1597 год.

В 1610 году Караваджо был найден мертвым в Порто-Эрколе.