Богачи, известные своей жадностью

Тот случай, когда даже многомиллионные счета в банке не дают повода жить роскошно.

Деньги нужны для того, чтобы их тратить, и обычно при хорошем достатке люди не задумываются о том, сколько стоят вещи. Но в истории были личности невероятной жадности: они шокировали своей скупостью даже тех, кто считает каждый рубль.

Микеланджело

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Микеланджело Буонарроти — известнейший скульптор, художник, выдающийся творец, получавший несчитаемые гонорары за выполненные работы. Однако, как говорили приближенные к нему современники, художник часто жаловался на высокие цены в лавках, быту и жизни в целом. Когда Микеланджело отправлялся в поездки с помощниками, он снимал номер для троих человек с одной кроватью. О художнике даже шутили, что свои скульптуры он ваяет обнаженными, так как жалеет денег, чтобы дать им прикрыться. Хотя этот факт остается спорным, потому как люди, тесно общавшиеся со скульптором, утверждали, что он мог раздать бесценные советы или щедро наградить помощников.

Чарли Чаплин

Чарли Чаплин — чрезмерно богатый человек, недельный доход которого был равен $200 тыс. на наше время. Современники утверждали, что он был патологически экономным. Про него говорили, что он самовлюбленный тиран и жадина, который будет стараться не платить, где возможно. Например, сидя в компании за ужином, он никогда не заговаривал о счете первым, надеясь на соседа по столику. А для строительства собственного дома он пригласил бригаду плотников, которая сделала работу дешево. Как результат — при сильном ветре дом скрипел и был готов обвалиться. В этот дом он привел новую жену, которая ушла от Чаплина через пару лет.

Джон Рокфеллер

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Первый официальный миллиардер, фамилия которого стала как символ достатка и процветания. Как писал Джон, его отец с малого возраста приучал к заработку. В 7 лет Джон выращивал индюшек, в 10 выкапывал картошку у соседей, в школе давал деньги под проценты ученикам. Получаемое вознаграждение он записывал в книгу, которая сохранилась до конца жизни. Когда Рокфеллер уже стал миллиардером, он приучал детей к тем же правилам, и даже ввел премии и штрафы за выполнение работы по дому. Детям не покупалась ненужная одежда, младшие носили вещи старших. Рокфеллер был очень рассудителен в новых покупках, но тем не менее жертвовал на благотворительность и создание фондов.

Гарольд Хант

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Американский нефтяной магнат, богатство которого дало начало с наследства в $6 тыс., которое оставил ему отец. В молодости Хант успешно играл в покер, а потом создал нефтяную компанию Hunt Oil. Гарольд был баснословно богат, в 1940-х он был самым богатым гражданином США.

Однако, миллиардер оставлял свой автомобиль в нескольких кварталах, чтобы не платить за парковку меньше доллара, а костюм его был заметно стар. Стрижку Хант делал себе сам — экономия.