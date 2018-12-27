«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали

Испанский живописец Сальвадор Дали — одна из знаковых фигур прошлого века. Его жизнь полна удивительных событий и встреч, и даже после смерти личность Дали вызывает массу вопросов. Вот лишь несколько фактов об иконе сюрреализма, которые не могут не удивить.

1. Дали часто вдохновлялся снами. Чтобы не забыть образы, пришедшие в сновидениях, он засыпал сидя с тяжелым ключом в руке. Когда дремота настигала Дали, мышцы ослабевали, ключ падал и звуком будил художника, а тот тут же фиксировал сновидения.

2. В детстве Дали боялся кузнечиков. Его одноклассники, прознав об этом, стали постоянно подкидывать мальчику кузнечиков, ужасавших его. Тогда Дали придумал хитрость: он рассказывал, что боится ужасных самолетиков. Дети тут же стали подкидывать ему поделки из бумаги, к которым он на самом деле был равнодушен.

3. Дали разработал дизайн обертки для леденцов «Чупа-Чупс», используемые и по сей день.

4. В 1945-1946 годах Дали работал с Уолтом Диснеем над мультипликационной лентой «Дестино». Работа осталась незавершенной из-за недостатка финансирования. В 2003 году «Дестино» все-таки выпустили, а в 2004 году он получил «Оскар» как лучший короткометражный мультфильм.

5. В 1954 году вышла книга «Усы Дали: фотоинтервью». Её автор, фотограф Филипп Халсмон, разместил на страницах фото усов художника, обнаженных девушек и багетов.

И еще несколько фактов об эпатажном Сальвадоре Дали вы узнаете из ролика.