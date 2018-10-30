Как живет девочка, которая не чувствует боли

Оливия Фарнсворт появилась на свет в 2008 году в обычной британской семье. Но сама она отнюдь не обычна. Специалисты называют девочку «бионическим ребенком» и утверждают, что она уникальна. Дело в том, что Оливия — «обладательница» трех генетических аномалий одновременно. Девочка совершенно не чувствует боли, не устает и обходится минимальным количеством еды.

Врачи утверждают, что эта аномалия вызвана разрушением шестой хромосомы в организме девочки. Но ни разу специалисты не сталкивались с проявлениями сразу трех подобных аномалий одновременно.

Niki Trepak/Facebook

Если не знать об особенностях Оливии, «подозревать» ее в каких-то странностях крайне сложно: она ничем не отличается от других детей. Но мама девочки, Ники Трепак, рассказывает, что крайне переживает за дочку. Оливия не моргнет глазом, если порежется, сильно ударится или обожжется. А еще она может обходиться без сна несколько дней подряд и Ники приходится изредка давать дочери снотворное.

Накормить необычного ребенка — тоже большая проблема. Оливия не испытывает голода и совершенно спокойно отказывается от всех блюд, которые ей не нравятся. Никакие уловки мамы на девочку не действуют. И Ники приходится идти на уступки: чтобы дочь хоть что-то поела, мама позволяет ей питаться тем, что она сама выбирает. Некоторое время назад Оливия пила только молочные коктейли, а до этого в течение года питалась лишь бутербродами. Не слишком полезная еда, конечно, но Ники решила из двух зол выбирать меньшее.

А еще мама Оливии едва не сошла с ума, когда на ее глазах девочку сбила машина, протащив несколько метров по асфальту. На глазах у изумленных людей девочка, которая должна была получить серьезные травмы, поднялась, отряхнулась и спокойно пошла к маме. Доктора объяснили, что Оливии удалось избежать повреждений, потому что ее мышцы были расслаблены. Девочка отделалась небольшими повреждениями бедра.

Niki Trepak/Facebook

Специалисты отмечают, что Оливии необходимо учиться быть крайне осмотрительной, т.к. ее «суперспособности» могут сыграть с ней злую шутку: она может сломать себе что-то или серьезно повредить и даже не заметить этого.

Известно, что аномалии, связанные с разрушением шестой хромосомы, не поддаются лечению. Все, что могут сделать доктора, — постараться смягчить некоторые симптомы странной болезни.