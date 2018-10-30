Чем Софья Палеолог помешала наследнику московского трона

Внук Ивана III Дмитрий Иванович, который в российской истории так и остался под именем великого князя Дмитрия Ивановича Внука, не смог воспользоваться всей полнотой государственной власти даже после своей официальной коронации в феврале 1498 года.

Примечательно, что княжич Дмитрий Внук стал первой из царственной особой, коронованной в Успенском соборе с возложением бармы и Шапки Мономаха. Эта традиция впоследствии будет сохраняться вплоть до венчания на царство последнего российского государя Николая II . Уже через год Дмитрий Иванович Внук вместе с матерью Еленой Стефановной (Волошанкой) попали в опалу и были заточены под стражу: политические соратники Внука и он сам проиграли борьбу за власть оппонентам во главе со второй женой Ивана III Софией Палеолог и их старшим сыном Василием Ивановичем, будущим русским царем Василием III.

Борьба двух группировок

Конец XV века на Руси ознаменовался серьезным внутриполитическим кризисом во власти — за престолонаследие вели борьбу представители двух враждующих групп. Противостояние обострилось после смерти старшего сына от первой жены Ивана III Ивана Молодого, которого царь, борясь за централизацию власти, объявил соправителем государства российского. Со смертью Ивана Молодого появились два реальных кандидата на соуправление — Дмитрий Иванович Внук и Василий Иванович, сын Ивана III. Против Дмитрия Ивановича Василий и его мать София Палеолог организовали заговор с участием нескольких дьяков и боярских детей. Утверждали, что София собиралась даже отравить самого Ивана III. После раскрытия заговора шестерых его активных участников обезглавили, а остальных, в том числе, и Софию с Василием, заключили под стражу. Дмитрия Ивановича Внука венчали на великое княжение 4 февраля 1498 года.

Венчание «внука Дмитрея»

В летописях довольно подробно описывается церемония коронации Дмитрия Ивановича Внука. Вот, в частности, какую речь произнес после венчания на царство нового престолонаследни ка Иван III: «Внук Дмитрей! Пожаловал есми тебя и благословил великим княжеством, и ты имей страх Божий в сердци, люби правду и милость и суд правой и имей попечение от всего сердца о всем православном христианьстве». Однако это знаковое внутриполитическ ого событие государственного значения не поспособствовало пресечению кризиса во власти, а произнесенные на торжественной церемонии слова не послужили основой для формирования как действующей официальной позиции, так и будущей властной идеологии. В реальности все сложилось иначе — в новом статусе Дмитрий Внук пробыл совсем недолго и ничем существенным, сделанным в масштабах государства, себя проявить не успел.

Постепенная утрата влияния

Уже через год после коронации Дмитрия Ивановича Внука произошел конфликт между группой сторонников нового соправителя и Иваном III, скорое всего, случившийся не без помощи интриг все той же Софии Палеолог. В 1449 году казнили одного из самых близких Дмитрию бояр, князя Ряполовского, а других смутьян сослали в монастыри: «В лето 7007-го генваря князь великий велел поимати бояр своих, князя Ивана Юриевичя з детми, да князя Семена Ивановичя Ряполовского; и велел казнити князя Семена Ивановичя Ряполовского, отсекоша ему главу на реце на Москве, пониже мосту, февраля 5, во вторник; а князя Ивана Юриевичя пожаловал от казни, отпустил его в черньци к Троици, а сына его, князя Василя Ивановичя Кривого, отпустил в монастырь в Кирилов на Белоозеро». Сгущались тучи и над самим Дмитрием Ивановичем — сперва Иван III начал активно продвигать сына Василия Ивановича, помилованного и возвращенного в ближний круг власти, — в марте 1499 года Василия объявили великим князем Новгородским и Псковским, а через три года фаворит уже с монаршей воли стал Великим князем Московским и Владимирским и Всея Руси самодержцем, то бишь, соправителем Ивана III вместо Дмитрия Внука.

Мать Внука уличили в «жидовстве»

Как только Дмитрий Иванович лишился короны, он и его мать Елена Волошанка попали в опалу и были удалены со двора: Иван III, как сказано в летописях, «положил опалу на внука своего великого князя Дмитрея и на матерь его на великую княгиню Елену, и от того дни не велел их поминати в ектеньях и литиах, ни нарицати великым князем, и посади их за приставы». Тесть Иван III обвинил сноху в «жидовстве», то есть, в связи с еретиками-жидовствующими. Сразу же после смерти самодержца в 1505 году его преемник Василий III приказал заковать Дмитрия Ивановича Внука в цепи, свои последние годы он вместе с матерью Еленой Стефановной провел в тюрьме. Мать Дмитрия Ивановича умерла в заточении в том же году, а сам он четырьмя годами позже, в феврале 1509 года. Дмитрий Внук был похоронен в Архангельском соборе Московского кремля, рядом с отцом, а Елена Стефановна — в Вознесенском монастыре. В 1929 году монастырь разрушили большевики, а перед этим останки Елены Волошанки были перенесены в подвальную палату Архангельского собора.