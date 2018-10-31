«Делайте гадости ночью»

Большинство россиян неплохо относятся к соседям, полагая, что живущие рядом люди достаточно дружелюбны и вежливы. Но это — данные опроса, а на практике соседские войны с годами не становятся менее кровопролитными.

«Петровы поняли, что слишком сильно залили соседей снизу, только когда бабка снизу перестала стучать по батарее», — анекдот, не теряющий актуальности. Тысячи, если не миллионы российских граждан в отдельно взятые моменты искренне ненавидят соседей. И не стесняются писать об этом на интернет-форумах и в социальных сетях.

Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы

Группы, посвященные одной-единственной теме — ненависти к живущим за стенкой (внизу, сверху) — есть в каждой популярной соцсети. В YouTube десятки видео прямо так и озаглавлены: «Ненавижу соседей». В большинстве роликов усталые люди весьма эмоционально рассказывают о том, как их довели до жизни такой. Самое популярное по теме — песня Семена Слепакова «Сука-сосед» — у нее 13 миллионов просмотров.

«Сука, сука, сука сосед. В этой песне юмора нет. Сука, сука», — поет исполнитель. В комментариях согласные с содержанием текста изливают душу.

«Я в частном доме живу, у меня в соседях одни любители животных. Убила бы таких соседей вместе с их собаками-суками. Ни днем, ни ночью покоя нет», — пишет Теща.

«Спасибо вам, Семен! В ответ на непрекращающиеся сверления поставил погромче эту песню, пусть сосед послушает. Вроде притих, надо будет каждый раз ему ставить», — благодарит Captain NeL.

«Тебе бы моего соседа… Вежливый и рукастый (как в песне) и семьянин — девять детей! Живут сверху. Такое впечатление, что они толпой носятся и все ломают, а он с матами, молотком и дрелью ходит следом и все чинит! Самое ужасное, что по-русски знает только "да" и "спасибо". Что ему ни скажи — с улыбкой пожимает тебе руку», — сетует Korben GoGo.

Во «ВКонтакте» есть группа с душераздирающим названием «Я просто ненавижу своих соседей».

«Со своей музыкой всю ночь до утра задолбали, будто ночной клуб там открыли. Громко, и вибрация от басов просто вымораживают. Еще бы музыку-то нормальную слушали, но нет же. Ненавижу их вот очень», — пишет одна из ненавистниц.

В той же группе пользователь Рома Батарейкин описывает все этапы борьбы с соседями: «Существует несколько стадий войны с соседями: 1) У тебя нервный срыв, и ты в поисках жертвы, и ты лежишь злой, а тут соседи как-то громко дали о себе знать. И ты делаешь им назло какое-то действие. 2) До них доходит, что ты ими недоволен. Они делают выводы, пока несущественные. 3) Спустя время у твоего соседа происходит нервный срыв, и он вспоминает, что ты ему стучал или как-либо давил на него, и жертвой для него становишься ты. 4) После продолжительных воздействий друг на друга жертвой остается тот, кто находится в менее выгодном положении, — например, живет этажом ниже. 5) Поверженный или переезжает в другое место, или терпит дальше. Торжествующий понимает, что поверженный никуда переезжать не собирается, и переезжает сам, иначе вместе они уже жить не смогут даже за бетонным перекрытием».

«Делайте гадости ночью»

Народных рецептов борьбы с плохими соседями много, но большинство предусматривают простую месть.

«Отомстить соседям можно всякими гадостями, смотря где они живут — сверху, сбоку или снизу! Ну и, естественно, смотря что за соседи: наркоманы, алкаши или ненормальная бабулька. Способов много сделать им пакость, например — в дверной проем или в замочную скважину монтажной пеной все залить, — пишет пользователь "ВКонтакте" Владимир Попов . — Другой вариант — это суперклей, также в любую замочную скважину… Вариантов много, как испортить жизнь соседям, — перерезать провода, к примеру, ТВ-кабели, интернет, поджечь кнопки звонка, навалить кучу говна под коврик, завалить дверь всяким хламом, то есть старым шкафом, диваном и так далее. Закрасить двери все тех же соседей вонючими и долгосохнущими красками! Главное, чтобы потом эти соседи вам не сделали похожее. Все эти гадости лучше делать втайне и поздно ночью».

Столь наивный подход к решению важной жилищный проблемы выбирают не только подростки, действия которых можно оправдать гормональной перестройкой, но и вполне взрослые люди.

Известный блогер Илья Варламов опубликовал в «Живом журнале» целый пост, озаглавленный «Как отомстить соседу». В нем он рекламирует китайскую долбилку — устройство, которое прикрепляется к стене, полу или потолку и долбит по ним, издавая неприятные громкие звуки. Ноу-хау можно контролировать с помощью телефона, то есть дистанционно. Аппарат оснащен таймером и Bluetooth.

«Представьте только: вы уходите на работу, а долбилка бьет в пол или потолок и мстит соседям за постоянное сверление», — восторгается Варламов.

Олег Иванов , психолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, против банальной травли соседей. «Как конфликтолог и медиатор я против таких радикальных методов борьбы с проблемными соседями, как клей в замке, подбрасывание специальных сильно пахнущих средств, обрезание телефонной связи или проводного интернета и так далее, — говорит эксперт. — В первую очередь, нужно пытаться договориться по-хорошему, без применения нецензурной брани и физической силы. Все-таки с соседями приходится сосуществовать долгое время "стенка к стенке". Поэтому лучше договариваться, чем враждовать. Однако ситуации бывают разные. И если на одних может подействовать разговор или объявление на стене, то на других это не имеет никакого влияния. Если сосед нарушает, например, закон о тишине, громко слушает музыку, хулиганит и при этом не реагирует на ваши замечания, то лучше всего обратиться в правоохранительные органы . Нередко даже простой угрозы звонка в полицию бывает достаточно для прекращения хулиганства. Но если угроза не действует и полицию пришлось вызвать, то за нарушение закона соседа привлекут к административной ответственности, и ему придется заплатить штраф. Конечно, о дальнейшем добрососедстве придется забыть, поскольку сосед будет в обиде на того, кто вызвал полицию. Но буянить скорее всего перестанет».

Артем Пигарев / «Коммерсантъ»

Если конфликт носит затяжной характер, то можно прибегнуть к помощи посредника-медиатора, указывает Иванов. Он проведет так называемую процедуру медиации, чтобы разрешить противоречия. Однако для этого обязательно потребуется согласие соседа, без него проведение процедуры, очевидно, невозможно.

Чечня на проводе

Интересное исследование о добрососедстве недавно обнародовал портал Domofond (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру» ). Из него следует: жаждущим хороших отношений с соседями нужно ехать в Чечню, а именно в Грозный. Он на протяжении трех последних лет остается лидером рейтинга российских городов, где человек человеку друг, а не воплощение зла, не расстающееся с дрелью.

Участникам опроса — всего их было около 60 тысяч человек — предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

Грозный получил 9 баллов (в 2017-м — 8,8 балла). На вторую позицию с третьего места в 2017-м поднялся Нальчик. Столица Кабардино-Балкарии набрала 8,3 балла — на 0,5 больше, чем годом ранее. Третье место заняла Анапа: местные жители поставили уровню добрососедства 8,3 балла. В топ-10 также попали Геленджик, Нижнекамск, Обнинск, Нефтекамск, Альметьевск, Сургут и Северодвинск.

Самыми плохими с точки зрения отношений с соседями оказались Бузулук Оренбургской области (6,7 балла), подмосковные Воскресенск, Ногинск, Люберцы и Пушкино, Норильск и Ачинск (Красноярский край), а также Чита.

Москва и Санкт-Петербург заняли позиции во второй части рейтинга с 7,4 балла в каждом из городов.

Исследователи привели примеры негативных комментариев о соседях: «Соседи — много молодежи, пьют, громко слушают музыку» (Красноярск), «Шумные соседи» (Краснодар), «Быдло, шашлык на газоне — в порядке вещей, свиньи соседи» (Новосибирск). По сравнению с характеристиками в интернете, это разве что не комплименты.

В среднем по стране респонденты оценили свои отношения с соседями на 7,6 балла из 10 возможных. Такой же показатель был и в предыдущие два года. «В целом он хороший, сука, человек» ©.