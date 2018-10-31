Для чего Петр I вставал в 4 утра

Хоть раз в жизни каждый человек мечтал оказаться на месте королевских особ, полагая, что их жизнь лишена ежедневных будничных забот и хлопот, зато наполнена роскошью и вседозволенностью. Однако это расхожее мнение опровергает биография самого трудолюбивого и энергичного императора Российской империи Петра I, который вставал в 4 часа утра, чтобы успеть сделать всё запланированное на день.

Делу время

Знавший цену времени неутомимый Пётр Великий личным примером демонстрировал народу, что ленью нельзя добиться успехов, только полная отдача делу может принести ощутимые плоды, необходимые для достижения поставленной цели. Не стеснявшийся своих мозолистых рук, император предпочитал лично вникать в суть любого ремесла и области знания, а потому он разбирался практически во всех сферах, где произошли значимые для страны преобразования.

Распорядок дня

Для того, чтобы уделить должное внимание государственным делам, и еще успеть предаться любимым хобби Пётр I предпочитал сну бодрствование. Выработав привычку просыпаться в 04:00 часа к 5 утра он уже принимал у себя с донесением кабинет-секретаря Макарова, и если госслужащий не приносил дурных вестей, то император отправлялся завтракать. В 06:00 часов император прибывал в Сенат, успев по пути заглянуть на возводившиеся верфи Адмиралтейства и иные важные строительные площадки столицы, поскольку все работы держал под личным контролем. Обычно путешествие по городу Пётр совершал на двуколке, хотя летом его можно было увидеть прогуливающимся от одного объекта к другому. В Сенате правитель находился до 11 часов, там он рассматривал государственные дела, встречался с иностранными послами, а также с отечественными военачальниками, учёными и купцами. Выпив рюмку водки и закусив кренделем, Пётр Великий отправлялся домой на обед.

Час до обеда

Прежде чем приступить к застолью император на час наведывался в свою токарную мастерскую, где на одном из принадлежавших ему 50 станков, он оттачивал своё любимое мастерство и вытачивал сложные элементы из дерева и слоновой кости. К слову, Пётр I за свою жизнь освоил 14 специальностей, хорошо разбирался в географии, навигации, математике, военном деле, истории, кораблестроении, превосходно изъяснялся на голландском, немецком и польском языке. Гордившийся звванием «царя-плотника» правитель помимо овладения техническими познаниями, научился даже дёргать зубы. Его Величеству так нравился этот навык, что он всегда носил с собой серебряный короб с инструментами на случай, если кому-нибудь понадобится экстренная помощь. А таковых как, оказалось, было не мало: в музее Кунсткамеры хранится мешочек с зубами, удалёнными самим императором.

Обеденное время

Обедать Пётр I предпочитал в полдень в кругу семьи и гостей, предваряя употребление пищи рюмкой анисовой водки. Меню царской трапезы состояло из простых блюд: на стол непременно подавался студень, компанию которому составляли каши, щи, холодный поросёнок в сметане, остывшее жаркое с лимоном, солёные огурчики, ветчина, солонина и лимбургский сыр. Запивать угощения во время обеда предлагалось квасом, пивом или красным вином. Император был не привередлив в еде, единственное, он не любил сладостей и совсем не употреблял рыбу, плохо сказывавшейся на работе его желудка. Кстати из-за этого недуга правитель не соблюдал никаких религиозных постов, кроме Страстной недели, причём на это он получил благословение от константинопольского патриарха.

После обеда

Время после обеда Пётр I посвящал двухчасовому сну, его примеру следовали не только члены семьи, но и всё население страны. Во время своеобразной русской сиесты закрывались торговые лавки, простолюдины отдыхали от трудов, а царь набирался сил, чтобы к 3 часам по полудню вновь заняться делами. В своём рабочем кабинете он знакомился с донесениями разных чиновников, составлял указы, писал инструкции, сочинял регламент Адмиралтейства и вносил поправки в книгу «История Северной войны» — летопись его правления. В 16:00 ему подавали документы и сведения о делах, назначенных на следующий день, из чего он составлял план решения первоочередных задач на утро. Если до наступления вечера оставалось время, император отправлялся на стройки и лично участвовал в работе.

Вечерние забавы

Пётр Великий был масштабной личностью во всём: с каким рвением он трудился, с таким же азартом пировал, устраивая гулянья, длившиеся по несколько дней. Но в дни, когда не намечалось празднеств, он обыкновенно довольствовался лёгким ужином в 19:00, и время до отхода ко сну (а это 22:00), он отдавал чтению книг и газет, или токарным работам.

Аудиенция на мачте корабля

Пётр I не любил нарушать установленный распорядок дня, и каждый, кто проявлял не пунктуальность, расплачивался за неё. В истории сохранился случай, когда только прибывшему в Петербург Бранденбургскому послу фон Принцу была назначена встреча с императором в 4 часа утра. Решив, что в такую рань государь, вряд ли будет бодрствовать, посланник явился во дворец к 5 часам, и как полагается, не застал Петра Великого, поскольку к тому времени он уже работал на верфи Адмиралтейства. Поняв свою оплошность, фон Принц отправился вслед за императором, и застал его на грот-мачте военного корабля. Когда о приезде посланника доложили Петру I, он сообщил, что аудиенция будет проведена на судовой мачте, и обескураженному иностранцу ничего не оставалось делать, как взобраться наверх по веревочной лестнице и там вручить императору верительную грамоту.