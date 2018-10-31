Самые крупные в мире люди

Турецкий фермер Султан Кёсен вырос в обычной семье. Мужчине 35 лет, 5 из которых он счастливо женат. Кажется, что в этой жизни нет ничего удивительного, если бы не одно «но». Рост Султана — 251 сантиметр, и он — самый высокий человек на планете, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. А какие ещё гиганты жили и живут сейчас в мире?

1. Денис Цыплёнков. Рост Дениса 190 сантиметров, он долгое время занимался поднятием тяжестей, но потом перешёл на армрестлинг. У Цыплёнкова масса призов и титулов, а ещё он может с лёгкостью колоть грецкие орехи кулаком.

2. Андре Гигант. Фанцузский актёр польско-болгарского происхождения Андре Рене Русимов начинал в семидесятых годах как борец, но позднее нашёл себя в актёрстве. Андре действительно был гигантов, ведь его рост составлял 224 сантиметра.

3. Саджад Гариби. Рост Саджада 184 сантиметра, а весит он 155 килограммов. При таких параметрах иранский тяжелоатлет выглядит настоящей махиной и способен поднять 170 килограммов.

4. Яо Дефен. Китаянка опровергает утверждение о низкорослости восточных женщин — её рост 233 сантиметра. Рост женщины вызывала опухоль в мозгу, которую врачи удалили. К сожалению, излечиться окончательно Яо не удалось, так что в 2012 году она умерла.