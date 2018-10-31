Люди, загадки которых так и не разгадали

Билли Миллиган — уникальный человек. В 1977 году Билли обвинили в изнасиловании трёх женщин, но суд после проведения психиатрической экспертизы снял обвинение и отправил мужчину в лечебницу с диагнозом «шизофрения», поскольку выяснилось, что в нём живёт 24 полноценных личности.

Впервые размножение личности Билли ощутил ещё в детстве. У мальчика умер отец, а появившийся отчим неоднократно был Билли и насиловал его. Именно после этого малышу начали являться альтер-эго. В 16 лет парень попытался совершить самоубийство, и после этого личности в нём зажили своей жизнью. Впоследствии врачи признали, что у него было 10 основных и ещё 13 нежелательных личностей. Эта особенность Миллигана ставила исследователей в тупик. В нём одновременно уживались Артур Смит, чопорный англичанин с отличным образованием, который контролировал остальных личностей в Билли, Рейджен Вадасковинич, коммунист из Югославии, дальтоник и силач, который не мог оставаться равнодушным к беспомощным, 18-Аллен, единственный правша среди всех личностей Миллигана, манипулятор и краснобай, Адалана, девушка 19 лет с лесбийскими наклонностями, которая и оказалась виновной в изнасилованиях, и ещё пара десятком вполне самостоятельных людей.

Билли Миллиган провёл в психиатрической клинике десятилетие, после которого врачи заявили, что пациент стал цельным и стабильным. Однако он так и остался загадкой для учёных.

Но Билли Миллиган — не единственный человек, тайну которого не смогли раскрыть специалисты. О других странных персонажах, которые заинтриговали общественность, узнайте из видео.