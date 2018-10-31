Психические заболевания гениальных людей

Считается, что практически у всех выдающихся людей имеются какие-то странности и отклонения. Однако среди знаменитостей немало и тех, кто страдает реальными психическими недугами. Некоторые полагают, что это компенсация за талант и успех.

Жанна д`Арк

Когда будущей Орлеанской Деве исполнилось 13 лет, она стала рассказывать о том, что ей являются архангел Михаил и святые Екатерина и Маргарита. Они якобы и подсказали ей отправиться к дофину, чтобы тот поставил Жанну командовать войском и отправил сражаться с англичанами…

Врач-психиатр Аркадий Вяткин считает, что национальная героиня Франции страдала острой формой шизофрении, при которой у пациентов бывают слуховые галлюцинации. Если бы ее лечили современными методами, то голоса могли исчезнуть.

Винсент Ван Гог

Диагнозом знаменитого голландского художника было биполярное аффективное расстройство. Оно проявлялось припадками, и во время одного из них, по распространенной версии, Ван Гог отрезал себе ухо. Так появился легендарный «Автопортрет с отрезанным ухом». Также живописец обожал употреблять абсент, что вполне могло вызвать и припадки, и галлюцинации.

Ганс Христиан Андерсен

Автору «Дюймовочки» и «Снежной Королевы» были явно свойственны сексуальные отклонения. В своем дневнике он подробно описывал все эпизоды своих занятий онанизмом. Если к нему приходили гости, он мог внезапно покинуть их и удалиться в свою комнату, чтобы там в одиночестве предаться любимому занятию…

Еще одной страстью Андерсена являлось посещение борделей. Однако писатель никогда не использовал жриц любви по назначению — он довольствовался беседами с ними. Общение с проститутками помогало ему впоследствии быстрее достигать самоудовлетворения.

Ги де Мопассан

Психическое расстройство побуждало знаменитого французского классика совершать поступки, которые шокировали окружающих. Так, однажды, обедая со своим английским коллегой Генри Джеймсом , он попросил того «достать» для него даму за соседним столиком. При этом та отнюдь не была особой легкого поведения.

После кончины в 1889 году брата Мопассана его душевный недуг усугубился. 2 января 1892 года он пытался покончить с собой на глазах у собственной матери. Писателя отправили в психиатрическую клинику Бланше. Там на него надели смирительную рубашку, опасаясь, что он вторично попытается свести счеты с жизнью. Однако до этого не дошло. 6 июля 1893 года Мопассан умер своей смертью.

Михаил Лермонтов

Есть мнение, что великий российский поэт страдал формой шизофрении, скорее всего, унаследованной им от деда по матери: тот умер, приняв яд. У матери будущего поэта психика также была нестабильна: она отличалась нервностью и истеричностью, и, кстати, скончалась в очень раннем возрасте.

Как утверждают люди, знавшие Лермонтова лично, он был по характеру необщительным и неприветливым. Его настроение нередко беспричинно менялось на противоположное. У него практически не было друзей, так как люди избегали его, считая опасным человеком.

Николай Гоголь

По свидетельствам современников, в поведении великого русского писателя имелось довольно много «аномалий». Так, Гоголь был настолько застенчив, что при появлении незнакомого человека мог даже выйти из комнаты. По улице писатель ходил почему-то только с левой стороны, из-за чего то и дело сталкивался со встречными. Еще он испытывал страх перед грозой, но самой сильной его фобией был страх смерти. Как известно, писатель ужасно опасался быть похороненным заживо.

В 1839 году в Италии Гоголь заразился малярией, что привело к частым обморокам, припадкам и галлюцинациям… После завершения второго тома «Мертвых душ» на него внезапно накатила депрессия. В ночь на 12 февраля 1852 года писатель велел прислуге сжечь какие-то бумаги, которые достал из своего портфеля (предполагается, что это было как раз окончание книги), затем, перекрестившись, улегся в постель и до утра рыдал…

После этого Гоголь слег и стал отказываться от еды. Окружающие слышали, как он бредил, бормоча фразы из «Записок сумасшедшего».

Современные психиатры полагают, что писатель страдал сильной депрессией и при надлежащем лечении мог бы прожить гораздо дольше.

Сергей Есенин

Поэт страдал сразу несколькими фобиями. Прежде всего, он ужасно боялся заразиться сифилисом. Другой навязчивой фобией Есенина был страх перед милицией. По словам близкого приятеля Вольфа Эрлиха, как-то возле Летнего сада они увидели милиционера. «Он вдруг хватает меня за плечи так, что сам становится лицом к закату, и я вижу его пожелтевшим, полные непонятного страха глаза», — вспоминает Эрлих.

Никола Тесла

Этот выдающийся ученый имел привычку все подсчитывать: шаги при ходьбе, количество съеденного и выпитого… Панически боясь микробов, он постоянно мыл руки и использовал свежие полотенца. Если во время еды на стол садилась муха, то Тесла настаивал, чтобы все кушанья были заменены. В отелях же он всегда требовал предоставить ему комнату, номер которой кратен трем.

Альфред Хичкок

У знаменитого писателя и режиссера была так называемая овофобия — боязнь предметов овальной формы. Даже яйца он ел только разбитыми, в виде омлета. В натуральном виде он даже не мог на них смотреть.

Вивьен Ли