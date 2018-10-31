Мог ли Дмитрий Пожарский стать царем

Многие историки интересуются фигурой Пожарского как одного из потенциальных кандидатов на русский престол в ходе «выборов» царя в 1613 году. По крайней мере, теоретически это было возможно, хотя, Дмитрий Михайлович и не претендовал на трон. Чтобы, понять какие основания для отнесения князя к числу претендентов на монарший трон, имеются у историков и кем же был лидер народного ополчения по национальности, необходимо обратиться к истории его семьи.

Родители Дмитрия Пожарского

Родился Дмитрий Пожарский как принято считать 1 ноября 1578 года в селе Берсенево Клинского уезда. Родителями будущего основателя ополчения были князь Михаил Федорович Пожарский и Мария Федоровна Беклемишева. Когда Дмитрию Пожарскому было 10 лет умер его отец Михаил Федорович и его воспитанием до 15 лет занималась мать. Мария Федоровна в конце царствования Бориса Годунова была верховной боярыней московского двора при царице Марии Григорьевне и скорее всего, после падения Годунова, в 1607 она приняла монашество под именем Евдокия. Князь Дмитрий Пожарский был сыном родителей, принадлежавших к двум знатным родам, — Пожарских и Беклемишевых.

Род Пожарский — боковая ветвь Рюриковичей

Первым из удельных князей Пожарских являлся Василий Андреевич, живший во второй половине XIV — начале XV века. Сам основатель рода Пожарских, был выходцем из Стародубских князей, которые являлись потомками великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича по прозвищу «Большое гнездо», сына основателя Москвы Юрия Долгорукого . Таким образом, первый из Пожарских был потомком Рюрика в XV колене.

Эта отдаленная принадлежность рода Пожарских к Рюриковичам, наряду с героической ролью Дмитрия Пожарского при организации ополчения в 1612 году и породила историческую версию о том, что герой ополчения мог претендовать на русский престол в ходе выборов царя и стать конкурентом Михаилу Романову . Достоверно подтвердить или опровергнуть наличие, или отсутствие царских амбиций у Дмитрия Михайловича, конечно невозможно, но мы знаем, что прямых притязаний на трон Пожарский не высказывал. Имеются свидетельства о том, что в 30-е годы XVII века в Москве распространялись слухи о том, что Дмитрий Михайлович Пожарский пытался участвовать в выборах царя на Земском соборе, однако, дальнейшее расследование этих разговоров самому князю не повредило.

Известно, что в 1613 году Пожарский был пожалован в бояре. Также, по оценке историков род Пожарских, хоть и вел свое начало от Рюриковичей, но по степени родства с династией основателей Руси и знатности своей фамилии, они существенно уступали не только Романовым, но и многим другим родам. Что касается оценки, кем же были Пожарские по национальности, то, если исходить из доминирующей исторической концепции, признающей Рюрика и его потомков, варягами, потомками викингов и скандинавов, то род Пожарских мог быть отнесен к этой национальности. Однако, это сомнительный довод не только для основной ветви Рюриковичей, но и тем более для боковой ветви Пожарских, гораздо в большей степени обрусевшей.

Беклемишевы

Несмотря на татарское происхождение слова «беклемиш», от которого и была образована фамилия Беклемишевы, основатели этого рода, согласно историческим свидетельствам, прибыли в Россию совсем не из восточных стран. Из родословных книг известно, что фактический основатель этого и нескольких других родов, выходец из «земли Прус» или из германской земли, Лев, прибыл на службу к великому князю Московскому Василию Дмитриевичу в начале XV века. Его правнуки, разделившись, основали несколько служилых родов, став основателями фамилий Княжниных, Орловых, Щепотьевых, Змиевых.

Один из правнуков, Федор Елизарович, получил прозвище «Беклемиш», положившее начало этой фамилии. «Беклемиш» в переводе с тюрского означает «охраняющий», «сторожащий», а на Руси это слово, предположительно, прижилось для сторожей, носивших зимой тяжелую защитную одежду и от того, неповоротливых. Видимо из-за ношения служилым человеком Федором Елизаровичем такой одежды, крайне полезной для подобного рода деятельности, он и получил свое прозвище.

По крайней мере, никаких достоверных свидетельств и указаний на реальную связь Беклемишевых с татарским родами, нет. Что же касается германского происхождения основателя династии, то и здесь немало историков оспаривает эту трактовку, предполагая, что в то время под обозначением «выходец из Прус» мог иметься в виду служилый человек, перешедший на службу московских князей из Новгорода.

Что в итоге

Что касается конечной оценки того, кем же по происхождению были Пожарские и непосредственно знаменитый князь Дмитрий Михайлович, то опираясь на свидетельства о первых представителях родов Пожарских и Беклемишевых, следует отнести его либо напрямую к русским, либо к обрусевшим потомкам варягов.

Это достаточно спорный и дискуссионный вопрос: можно ли отнести далекого потомка основателя Руси Рюрика и одного из служилых людей, прибывших в Москву из «Прус» к числу русских или же к числу варягов, скандинавов, немцев? Достоверно лишь то, что по материнской и по отцовской линии у Дмитрия Пожарского есть западные корни (варяжские, немецкие).

Однако, спустя несколько веков обрусения, браков с русскими, род Пожарских, да и род Беклемишевых, может быть отнесен именно к числу русских родов. По крайней мере, большая часть историков так и делает. Наличие же тюрских корней у героя ополчения по материнской линии, не находит прямого подтверждения, несмотря на татарское происхождение слова «беклемиш».