Женщины в науке: восемь великих учёных дам

Когда речь заходит о женщинах-учёных, обычно первыми вспоминают Марию Кюри Софью Ковалевскую . После этого обычно наступает пауза и тщетные попытки назвать еще несколько фамилий и имен.

Нам хочется исправить эту ситуацию — ведь во все века женщины занимались наукой — даже когда общество это не одобряло и всячески препятствовало. Мы хотим рассказать о нескольких великих учёных, во многом опередивших своё время и совершивших удивительные открытия.

Алессандра Джиллиани

Алессандра Джиллиани прожила всего 19 лет. В XIV веке женщине заниматься наукой было совсем непросто, а уж тем более такой, какую выбрала Алессандра — медициной. Она пришла учиться и работать в Университет Болоньи к профессору Мондино де Луцци. Работала прозектором, изучала анатомию и, как считается, проводила собственные исследования — в частности, разработала схему изучения на трупах кровеносной системы с применением красителей. По отрывочным сведениям, сохранившимся благодаря другим ученикам де Луцци, можно судить, что Алессандра внесла свой серьёзный вклад в анатомическую науку. На рисунке Алессандра изображена во время работы в анатомическом театре.

Каролина Гершель

Каролина Гершель родилась в середине XVIII века. В детстве она переболела сыпным тифом, и это сильно сказалось на её росте и общем состоянии организма. Её старший брат — Уильям Гершель, известный астроном, попросил её ассистировать ему в работе — и в результате Каролина и сама увлеклась астрономией. Уильям настаивал, чтобы она выполняла не только техническую работу, но и самостоятельно вела наблюдения. Каролина открыла ряд новых туманностей, собственную комету, систематизировала и структурировала множество астрономических данных. Она получила большое количество научных наград и была почётным членом Ирландской Королевской Академии наук и Лондонского королевского астрономического общества.

Зинаида Ермольева

На вопрос «Кто изобрёл антибиотики?» обычно отвечают, что сделал это Александр Флеминг . Иногда вспоминают продолжателей его дела — Флори и Чейна. Но не нужно забывать об удивительной Зинаиде Ермольевой, которая в 1942 году смогла синтезировать пенициллин в СССР. Его назвали «Крустозин», и этот препарат спас сотни тысяч жизней во время Второй мировой войны. Ермольева так и стала известна в мире — Госпожа Пенициллин. Но занималась она не только антибиотиками. Значительную часть жизни Зинаида Виссарионовна посвятила изучению холеры — однажды даже едва не умерла, когда проводила опыты на себе самой. Она почти полгода провела в осаждённом Сталинграде, проводя, весьма успешно, профилактику эпидемии холеры.

Блюма Зейгарник

Блюма Вульфовна Зейгарник — знаменитый советский психолог. Она родилась в 1900 году в Ковенской губернии, а в 1921 году поехала учиться филологии в Берлинский университет. Однако там она заинтересовалась психологией личности и продолжила занятия в этом направлении. Блюма Зейгарник была любимой и лучшей ученицей Курта Левина . Ещё совсем молодой она открыла знаменитый «эффект Зейгарник», который гласит, что люди гораздо лучше запоминают незаконченные действия и нерешённые задачи, чем то, что им удалось довести до конца.

Вернувшись в СССР, Зейгарник продолжила экспериментальные исследования человеческой психики, непосредственно участвовала в создании психологического факультета МГУ . Во время войны она работала в нейрохирургическом госпитале и разрабатывала методы реабилитации после серьёзных ранений головы. Блюма Вульфовна — основательница отечественной патопсихологии. Её исследования актуальны до сих пор и применяются во всём мире.

Ада Лавлейс

В 1815 году у лорда Байрона и его жены Анны родилась дочь. В отличие от своего отца, у неё был абсолютно технический склад ума — она уродилась в мать, которую Байрон даже прозвал «королевой параллелограммов». Именно благодаря матери Ада получила великолепное и разностороннее (но с отчётливым уклоном в математику) образование, которое позволило реализоваться её пыткому и талантливому уму.

В истории Ада Лавлейс осталась как первый программист. Да-да, первый программист XIX века! Она сотрудничала с Чарльзом Бэббиджем, который придумал проект «аналитической машины», и верила в его проект, кажется, больше, чем он сам. Именно леди Лавлейс описала алгоритм вычисления на этой машине — исключительно теоретизируя, то есть, проводя все операции в уме!

Хеди Ламарр

Женщина на фотографии ниже совсем не похожа на учёную даму, правда? Это называется «стереотипы восприятия». Это — Хеди Ламарр, великолепная голливудская актриса и не менее великолепная изобретательница.

@ladypetrovabridal

В 1942 году Хеди вместе с другом и коллегой Антейлом разработала систему, позволяющую удалённо управлять выпущенными торпедами. Для военного времени это было крайне значимое открытие, однако разработка Ламарр оказалась необходимой и в мирные годы.

Ведь именно её идеи легли в основу связи с расширенным спектром — это то, что сейчас применяется повсеместно и позволяет нам пользоваться мобильниками и wi-fi сигналом.

Мэри Эннинг

Мэри Эннинг — «женщина с молоточком», так её называли, и так она увековечена на портрете. Это не просто молоточек — это палеонтологический инструмент. Мэри родилась в 1799 году в достаточно бедной семье, поэтому не смогла получить полноценного образования.

Её семья жила на так называемом «Юрском побережье» в Англии, и отец Мэри увлекался коллекционированием окаменелостей. Именно у него она научилась азам палеонтологии, сбора, идентификации и регистрации образцов, систематизации коллекции. В числе открытий Мэри — скелеты ихтиозавра, птерозавра и плезиозавра, множество данных, позволивших развивать эволюционную теорию.

При жизни Мэри так и не дождалась официального признания, несмотря на свидетельствовавших в её пользу Жоржа Кювье и Генри де ла Беша, но в 2010 году Королевское общество включило мисс Эннинг в десятку самых значительных британских женщин-учёных.

Даян Фосси

Даян Фосси — или Диана-воительница, как её прозвали — родилась в 1932 году в Калифорнии. Она получила степень бакалавра в трудотерапии и несколько лет занималась реабилитацией детей с различными расстройствами. Она долго копила деньги, чтобы осуществить свою мечту — поехать в Африку. Мечту свою ей осуществить удалось.

В поездке она познакомилась с доктором Луисом Лики, антропологом, который предложил ей изучать горных горилл. Даян неожиданно для себя согласилась, посмотрела на тех, с кем ей предстояло работать — и поняла, что это любовь на всю жизнь. Горные гориллы находились тогда на грани полного исчезновения — их оставалось на земле немногим больше двухсот особей.

Даян делала буквально всё, что могла, чтобы не подпустить к ним браконьеров и туристов — и погибла из-за этого, зарубленная в хижине собственным мачете.