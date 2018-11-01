Звезды, которые ненавидят друг друга

У звезд хватает врагов и завистников. Причем, некоторые из них тихо ненавидят друг друга, а другие, напротив, не скрывают от общества, что терпеть друг друга не могут.

Филипп Киркоров и Тимати

Конфликт начался еще в 2012 году, когда лучшим исполнителем десятилетия был объявлен Филипп Киркоров. В одном из постов в соцсетях Тимати возмутился «неадекватным» выбором победителей премии Муз ТВ, на что Филипп резко ответил: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Существует проф. этика! Ок! Запомнил!»

Так началась война между музыкантами. Тимати объявил Киркорова «гомосексуалистом» и высмеял его в клипе «Давайдосвидания».

Со временем конфликт поутих, Филипп и Тимати оставили обиды и даже записали совместный трек «Последняя весна»

«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо», — прокомментировал тогда премьеру Тимати.

Елена Темникова и Максим Фадеев

В 2014 году Елена Темникова со скандалом покинула группу Serebro, в которой выступала 8 лет. После ухода из группы Темникова откровенно рассказала о том, какие отношения были между солистками группы. Существовала лишь видимость дружбы, а Фадеев заставлял Елену носить вульгарную одежду и провоцировать слухи о несуществующих романах.

У Темниковой до сих пор сохраняются напряженные отношения как со второй солисткой Серябкиной, так и с Максимом Фадеевым. По ее словам, он перекрывает ей кислород, запрещая телеканалам ставить ее музыку и блокирует ее интервью. Фадеев в свою очередь высказался о Темниковой в одном из интервью: «Я воспринимаю это как то, что человек нас просто кинул, и все!»

Мерил Стрип и Николь Кидман

Недавняя ссора двух голливудских актрис поставила под угрозу съемки успешного сериала «Маленькая большая ложь». Дело в том, что играть во втором сезоне создатели пригласили звездную Мэрил, но вместо того, чтобы сотрудничать, актрисы стали все время конфликтовать и ругаться. Как считают коллеги, работающие над проектом, Николь никак не может смириться с тем, что перестала быть главной звездой сериала, из-за этого происходят постоянные ссоры и разногласия.

Баста и Децл

А в этой ситуации дело дошло до суда. Конфликт между рэперами Бастой и Децлом начался из-за того, что Децл пожаловался на громкую музыку в клубе «Газгольдер», принадлежащему Басте. Кирилл Толмацкий (Децл) живет неподалеку, и басы, которые по ночам доносились из клуба, его раздражали.

В ответ Вакуленко (Баста) начал всячески оскорблять Децла в соцсетях, а тот — подавать иски в суд за оскорбления. Всего исполнитель написал четыре исковых заявления. В общей сумме он потребовал четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной исков стал снимок осла рядом с фото Толмацкого с фразой «знатная шерсть» и посты, где Баста называет Толмацкого гермафродитом и «лохматым чмом».

Элтон Джон и Мадонна

Еще в далеком 2004 году Элтон Джон упрекнул Мадонну в том, что она поет под фонограмму и заявил, что он бы ни за что не заплатил огромные деньги за такие «концерты». Позднее Элтон и вовсе назвал Мадонну «ярмарочной стриптизершей», а ее мировое турне удостоилось звания «катастрофы вселенского масштаба». Мадонна достойно выдержала удар и более того, спустя несколько лет заявила, что простила певца, который перед ней все же смог извиниться.

Алек Болдуин и Ким Бессингер

Когда-то между ними была любовь, они прожили в браке 11 лет, родилась дочь. Но в 2001 году супруги стали жить отдельно, а затем развелись. Причина: «непримиримые разногласия» и разные взгляды на жизнь. После развода все встречи бывших супругов заканчивались громкими скандалами. С 2007 года они начали общаться исключительно через адвокатов, а Ким каждый раз впадала в ярость, когда кто-то упоминал имя ее бывшего мужа.

Ксения Собчак и Валерия

Ксения всегда была остра на язык, из-за чего нажила себе немало врагов. Валерия и Собчак поругались в 2012 году в социальной сети из-за политических разногласий по поводу группы Pussy Riot. Иосиф Пригожин занял тогда активную позицию защитника жены и противника взглядов Ксении. А в ответ Собчак развернула кампанию в соцсетях.

Она выкладывала фото Валерии с комментариями: «Православная певица Валерия настоятельно призывает к духовности». Критиковала присуждение певице звания «Народной артистки». А Пригожин в свою очередь высказывался так: «Ее счастье, что именно Путин у нас президент, а, например, не я. Я бы ее уничтожил. Уничтожил бы, даже камня на камне не оставил, потому что такие люди не должны рядом с нами находиться в обществе!».

Ксения отреагировала на эти слова с иронией. Вражда продолжалась 4 года, но затем знаменитости решили зарыть топор войны и, кажется, забыли старые обиды.