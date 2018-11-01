Какие предсказания сделал Григорий Распутин

Григории Распутине ходят легенды. Приспешник царской семьи, чуть ли не самый влиятельный человек предреволюционной России, врачеватель, а, возможно, и обычный шарлатан. Даже смерть Распутина овеяна тайнами. Попробуем узнать кое-что об этом человеке, опираясь на факты из его жизни.

1. Точная дата рождения Григория Распутина неизвестна. Он родился в период с 1864 по 1872 годы.

2. Мальчик был болезненным, поэтому родители возили его по монастырям в попытках поправить здоровье. Позднее Распутин сам начнет путешествовать по святым местам, посетит Иерусалим и Афон.

3. В 1906 году Распутин хотел сменить фамилию на Распутин-Новых. Он объяснил желание тем, что на его родине, в селе Покровское Тюменской области, слишком много людей с фамилией Распутин. Однако некоторые исследователи считают, что Новых — это и была настоящая фамилия Григория.

4. Распутин был не прочь провести время в компании женщин и не отказывался от алкоголя. Свои слабости он не скрывал.

5. В своих записках Распутин сделал несколько предсказаний, а самое страшное касалось гибели царской фамилии.

Был ли Григорий Распутин провидцем? Умел ли он гипнотизировать? Кто убил царского любимца? Смотрите видео и раскройте тайны Распутина.