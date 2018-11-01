Кто придумал посудомоечную машину

История посудомоечной машины насчитывает больше 130 лет.

31 декабря 1885 года Джозефина Кокрейн подала заявку на патент механизированной посудомоечной машины. Задатки изобретательницы в ней зрели давно: ее дед Джон Фитч был изобретателем парохода, а отец Джон Гэрис — инженером-строителем.

Джозефина рано вышла замуж за торговца и политического деятеля Уильяма Кокрейна и стала жить жизнью богатой светской дамы в графстве Шелби, штат Иллинойс.

История гласит, что девушку очень расстраивало, когда служанки били фамильный фарфор XVII века во время мытья посуды. Сначала Джозефина принялась за дело сама, но, естественно, ей это надоело. И очень скоро она произнесла свою знаменитую фразу "Если никто не собирается изобрести посудомоечную машину, то это сделаю я", которая вошла в историю.

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"Мое изобретение предназначено для мытья посуды под непрерывным потоком мыльной пены или чистой горячей воды, которая доставляется по специальным трубкам к вращающейся корзине с посудой…", — объясняла Кокрейн принцип действия машины в патентном письме.

Устройство представляло собой металлическую емкость, разделенную на две части. В нижнем резервуаре находились два поршневых насоса, а в верхней — подвижное основание, которое осуществляло разделение мыльной пены и чистой горячей воды. Кроме того, сверху надевалась решетчатая корзина, в которую по кругу устанавливалась посуда и столовые приборы. Снизу от поршневых насосов к основанию шли трубки, по которым нагретая вода поднималась к посуде в верхний резервуар.

Работала посудомоечная машина на пару: под нижний резервуар устанавливался нагреватель. Температура воды поднималась, создавалось давление, поршни насосов начинали двигаться и гнать воду в верхний резервуар. Кокрейн также планировала, что сушить и вытирать посуду хозяйкам не придется: все должно было высыхать в процессе мытья благодаря высокой температуре внутри машины. Однако этого Джозефине добиться не удалось, но сегодня, как мы знаем, ее план осуществился.

Наладив производство новых агрегатов, Кокрейн продала пару посудомоечных машин крупной гостинице в Чикаго, и не прогадала. На нее тут же посыпались заказы от ресторанов и отелей, даже несмотря на то, что стоил аппарат 150 долларов — по тем временам крупная сумма. Особенно были возмущены те, кто мог позволить себе домработницу. Ведь служанки делали ежедневно ту же работу, но гораздо дешевле. Тем не менее, на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году изобретение Джозефины произвело фурор.

В 1913 году Джозефина Кокрейн умерла в возрасте 74 лет. В последние годы жизни она любила повторять: "Если бы я знала все, что я знаю сейчас, никогда бы не решилась начать это". После того, как ее не стало, компания по производству посудомоечных машин перешла к другому владельцу, а в 1940 году стала частью корпорации Whirlpool.