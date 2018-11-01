Мадонна: 35 лет на вершине успеха

Мадонна — настоящий феномен современной поп-культуры. Карьера недавно отпраздновавшей своё 57-летие певицы и актрисы длится уже четвёртый десяток лет. За это время она успела выпустить 13 мега-успешных альбомов и сняться во множестве видеороликов и фильмов. Предлагаем проследить историю выдающейся карьеры «Королевы попа».

Родившаяся в Мичигане 16 августа 1958 года Мадонна Луиза Чикконе была одной из шести детей в семье. В течение двух лет она училась в Мичиганском университете, после чего решила посвятить себя карьере танцовщицы.

В 1978 году она переехала в Нью-Йорк, где некоторое время танцевала в группе легендарного хореографа Элвина Эйли

Год спустя Мадонна присоединилась к танцевальной труппе звезды диско Патрика Эрнандеса. Во время гастролей по Франции она познакомилась с музыкантом Дэном Гилроем, с которым организовала группу «Breakfast Club».

Некоторое время спустя, вместе со своим бывшим парнем Стивеном Брэем, она организовала новый коллектив «Emmy». Их записи понравились нью-йоркскому диджею и продюсеру Марку Каминсу, который показал их руководству крупной звукозаписывающей фмрмы.

В октябре 1982 года Мадонна выпустила свой первый сингл «Everybody», быстро ставшему клубным хитом. Следующий сингл, «Holiday», стал первым мировым хитом певицы. Успеху песни содействовал эффектный видеоролик.

Дебютный альбом «Madonna» появился в 1983 году и был продан в количестве 5 миллионов штук.

Второй диск «Like a Virgin» (1984) сразу стал хитом и был распродан 10-миллионным тиражом. Её выступление на церемонии вручения наград MTV вызвало большой скандал.

В 1985 году Мадонна снялась в успешной комедии «Отчаянно ищу Сьюзэн».

В апреле 85 года Мадонна отправилась в свой первый концертный тур — «The Virgin Tour», во время которого она сотрудничала с группой Beastie Boys.

Третий альбом, посвящённый будущему мужу, актёру Шону Пенну , был выпущен в июле 1986 года.

В отличие от успешного альбома, фильм «Шанхайский сюрприз», в котором она снялась вместе с мужем, провалился в прокате.

В 1988 году Мадона дебютировала на Бродвее в пьесе Дэвида Мамета «Пошевеливайся».

Следующий альбом, «Like a Prayer», подтвердил звёздный статус певицы. Ролик к заглавной песне, в котором появлялись пылающие кресты и темнокожий Иисус , вызвал много споров.

В 1990 году, вместе со своим партнёром, Уорреном Битти , Мадонна снялась в фильме «Дик Трейсм». И фильм и саундтрек к нему пользовались успехом.

В 1991 году Мадонна появилась в своём первом документальном фильме «Truth or Dare», посвящённом недавно закончившемуся концертному турне певицы.

Фотоальбом «Sеx» с пикантными снимками Мадонны и её знаменитых друзей, был издан в 1992 году.

Следующий диск, «Bedtime Stories», вышел в 1994 году.

В 1996 году Мадонна снялась в роли Эвиты Перон в мюзикле «Эвита». Эта работа была оценена престижной премией «Золотой Глобус».

В 1998 году Мадонна выпустила свой седьмой альбом «Ray of Light», созданный с использованием передовых электронных ритмов, техно и трип-хопа. Диск получил четыре премии «Грэмми».

Два года спустя появился очередной альбом «Music».

Вышедший в 2002 году фильм «Унесенные», был негативно оценён как критиками, так и зрителями. Режиссёром ленты был тогдашний муж Мадонны — Гай Ричи.

В 2003 году Мадонна вернулась со своим девятым альбомом «American Life», который оказался самым непопулярным из всех её работ. Совместное выступление Мадонны, Кристины Агилеры и Бритни Спирс стало культурным событием сезона.

В том же году, Мадонна опять удивила всех, издав книгу для детей «Английские розы». Книга, рассказывающая об ошибочности поверхностных суждений, моментально стала бестселлером.

Следующий диск «Confessions on a Dance Floor» появился в 2005 году. Альбом пользовался заслуженной популярностью, а организованный в его поддержку концертный тур стал самым успешным в её карьере.

В 2006 году, совместно с фирмой H&M, была представлена линия одежды «М как Мадонна».

Альбом 2008 года «Hard Candy» был записан с помощью таких звёзд, как Джастин Тимберлейк и Фаррел Уильямс.

В 2012 году певица выпустила свой 12-ый альбом «MDMA», тепло принятый слушателями.