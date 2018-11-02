Как появилась самая богатая династия в мире

Мало найдется на земном шаре людей, которые ничего не слышали о Ротшильдах. Сегодня эта фамилия превратилась в символ богатства. Откуда вообще взялись эти самые Ротшильды?

Потомки еврейского менялы

Родоначальником династии знаменитых еврейских банкиров Ротшильдов считается Майер Амшель Ротшильд , появившийся на свет в 1744 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). Его отец, меняла и ювелир Амшель Мозес Бауэр, был торговым партнером Гессенского дома. На эмблеме его ювелирной мастерской был изображен золотой римский орел на красном щите, поэтому мастерскую стали называть «Красный щит» (по-немецки — Rothschield). Майер Амшель взял себе это название в качестве фамилии.

Первый Ротшильд занялся банковским бизнесом и преуспел в этом. Пол Джонсон в книге The History of the Jews пишет, что ему удалось создать международную компанию нового типа, которая выстояла в череде еврейских погромов, войн и революций.

Пятеро сыновей Майера Амшеля — Амшель Майер, Соломон Майер, Натан Майер, Калман Майер и Джеймс Майер — основали банки в пяти крупнейших городах Европы: Париже, Лондоне, Вене, Неаполе и Франкфурте-на-Майне.

Во время наполеоновских войн Натан Майер Ротшильд финансировал перевозку слитков золота для армии герцога Веллингтона, а также субсидировал континентальных союзников Британии. В 1816 году австрийский император Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. У семьи появился свой герб, на котором изображены пять стрел, символизирующих пять отпрысков Амшеля Майера, по аналогии с текстом 126-го библейского псалма: «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Ниже начертан семейный девиз на латыни: Concordia, Integritas, Industria («Согласие, Честность, Трудолюбие»). Британские Ротшильды были приняты при дворе королевы Виктории.

Ротшильды старались, чтобы состояние оставалось внутри семьи. В браки они вступали только по расчету и вплоть до конца XIX века заключали брачные союзы между дальними родственниками. Впоследствии они стали заключать браки с представителями влиятельных финансовых семей Европы, в основном еврейского происхождения: Варбургами, Голдсмитами, Коэнами, Рафаэлами, Сассунами, Саломонами.

Ротшильды шагают по миру

Семейство Ротшильдов внесло значительный вклад в индустриализацию Европы. Оно способствовало строительству сети железных дорог во Франции, Бельгии и Австрии и Суэцкого канала, финансировало основание концерна De Beers, горнорудное предприятие Rio Tinto. Во время русско-японской войны Лондонский консорциум выпустил японские военные облигации на сумму 11,5 миллиона (по ценам 1907 года).

К началу ХХ века фамилия Ротшильд превратилась в синоним богатства. В собственности Ротшильдов были более 40 фамильных дворцов, по роскоши превосходящих королевские замки Европы, обширные коллекции произведений искусства. Помимо прочего, Ротшильды активно занимались благотворительностью.

В начале Второй мировой войны Ротшильды были вынуждены эмигрировать в США, так как начались преследования евреев. Все их имущество было конфисковано и разграблено нацистами. В 1999 году австрийское правительство вернуло семье ряд дворцов, а также 250 предметов искусства, оказавшихся в государственном музее.

Тайные правители мира?

С 2003 года инвестиционные банки Ротшильдов находятся под контролем зарегистрированной в Швейцарии компании Rothschild Continuation Holdings во главе с бароном Давидом Рене де Ротшильдом. Семья владеет многочисленными виноградниками, у нее имеется собственность не только в Европе, но и в Северной и Южной Америке, Южной Африке и Австралии.

В конце 2010 года барон Бенджамин Ротшильд выступил с заявлением о том, что клан Ротшильдов не пострадал от мирового финансового кризиса благодаря консервативным методам ведения бизнеса. «Мы прошли сквозь это, так как наши инвестиционные руководители не хотели вкладывать деньги в сумасшедшие вещи. Клиент знает, что мы не будем спекулировать его деньгами», — отметил банкир.

Считается, что Ротшильды — самые богатые люди в мире. В 2012 году их общее состояние оценивалось в 1,7 триллиона долларов США (по другим оценкам, более 3,2 триллиона).

К Ротшильдам периодически проявляют интерес конспирологи. Например, сторонники теорий заговора утверждают, что представители этого клана принадлежат к тайному обществу иллюминатов и контролируют все финансы мира, а также являются организаторами военных конфликтов между различными державами.