Наташа Кампуш: 8 лет в плену и успешный побег 

Когда девочке было 10 лет, ее похитил бывший техник Вольфганг Приклопиль. В заточении она провела долгих 8 лет.
2 марта 1998 года по дороге в школу Наташу схватил незнакомый молодой человек и закинул в большой белый фургон. Он отвез девочку к себе домой и поселил в комнате, занимавшей всего 5 квадратных метров и закрывавшейся на три двери, одна из которых весила 150 килограмм. Окон в комнате не было, поскольку она находилась в подвале, на глубине двух с половиной метров, зато была звукоизоляция. Наташа говорила, что первые несколько лет прикладывала много усилий, чтобы вести себя громко в надежде, что хоть кто-то ее услышит, но потом поняла, что ее старания бесполезны. Кроме того, поначалу похититель не разрешал девочке даже выходить из комнаты. Однако он кормил ее, давал книги, чтобы она продолжала учиться, разрешал слушать радио и смотреть видеокассеты.
Чем старше становилась Наташа, тем больше "свободы" она получала от Приклопиля. Он стал выпускать ее из комнаты, заставлял убирать весь дом, иногда выпускал во двор прогуляться, а однажды разрешил искупаться в соседском бассейне. Позже похититель взял Наташу на прогулку на лыжную базу в окрестностях Вены, но тогда она не имела возможности убежать. Но, может быть, и имела… Уже после того, как Кампуш сбежала, соседи и знакомые Приклопиля говорили, что не раз видели, как Наташа ждала Вольфганга в машине, пока тот ужинал в ресторане. Это, вероятно, значит, что возможность сбежать у девочки была, но похититель настолько ее запугал, что она была не в силах совершить побег.
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Во-первых, Вольфганг регулярно избивал Наташу до полусмерти, а потом фотографировал и считал, что тем самым успокаивает девочку… Во-вторых, он утверждал, что все окна и двери в их доме заминированы, что он убьет ее и себя, если она попытается сбежать.
23 августа 2006 года Кампуш пылесосила машину своего похитителя в саду. Когда потенциальный покупатель автомобиля позвонил Приклопилю, ему пришлось отойти, чтобы шум пылесоса не мешал разговаривать. Тогда Наташа решила действовать: оставив пылесос включенным, она добежала через сады соседей до дома некой женщины Инги Т. Девушка попросила позвонить в полицию и сказала: "Я — Наташа Кампуш". Личность девушки удалось установить по шраму на теле, паспорту, который позднее нашли в ее комнатке, и тесту ДНК.
Как только Приклопиль понял, что Кампуш пропала, он пустился в бега, но уже вечером это же дня он бросился под поезд около Северного вокзала в Вене. В интервью Наташа рассказывала, что Вольфганг всегда угрожал самоубийством, говорил: "они никогда не поймают меня живым".
Странные факты о самом известном венском похищении:
- Когда Наташу только похитили, полиция развернула масштабную операцию по ее поиску. Нашлась даже свидетельница преступления — 12-летняя девочка, которая утверждала, что Наташу схватили и поместили в белый микроавтобус. Полиция обследовала 700 автомобилей, включая машину похитителя. Приклопиль заверил стражей порядка, что утром 2 марта 1998 года был дома один. Кроме того, они удовлетворились объяснением, что микроавтобус используется им для перевозки строительных материалов.
- Полиция также подозревала мать Наташи Кампуш в причастности к похищению девочки. В прессе часто появлялись сообщения о том, что в ранние годы Кампуш подвергалась насилию со стороны родителей, ее детство было тяжелым и несчастливым. Известный австрийский юрист Людвиг Адамович-младший утверждал, что "время, проведенное Кампуш в заключении, возможно, было лучшим для нее". Мать Бригитта Сирни опровергла это заявление и даже хотела подать в суд на Адамовича. Он был не единственным, кто обвинял Бригитту в произошедшем: видный политик Мартин Вабль доказывал, что мать регулярно использовала Наташу для создания порнографических изображений.
- Наташа Кампуш присутствовала на похоронах Вольфганга Приклопиля. "Нельзя в одночасье забыть единственного человека, с которым ты провела вместе долгие годы, пусть и не по своей воле", — говорила она.
- Кроме того, девушка приобрела дом своего похитителя и даже не стала менять в нем обстановку. Известно, что она уничтожила только свою комнатушку, поскольку считала ее "местом отчаяния". Эту покупку Наташа объяснила тем, что ей отчаянно не хотелось, чтобы жилье маньяка оказалось в чужих руках и дом превратился в место паломничества для тех, кто любит пощекотать себе нервы или "великодушно" сочувствовать жертве.
- Никто так и не выяснил, какие именно мотивы были у Приклопиля. Кроме того, Наташа наотрез отказывается рассказывать о сексуальном насилии, хотя, вероятно, похититель ее насиловал. Это косвенно подтверждают слова девушки-полицейского, которая первой после похищения поговорила с Кампуш.