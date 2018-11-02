Наташа Кампуш: 8 лет в плену и успешный побег

Когда девочке было 10 лет, ее похитил бывший техник Вольфганг Приклопиль. В заточении она провела долгих 8 лет.

2 марта 1998 года по дороге в школу Наташу схватил незнакомый молодой человек и закинул в большой белый фургон. Он отвез девочку к себе домой и поселил в комнате, занимавшей всего 5 квадратных метров и закрывавшейся на три двери, одна из которых весила 150 килограмм. Окон в комнате не было, поскольку она находилась в подвале, на глубине двух с половиной метров, зато была звукоизоляция. Наташа говорила, что первые несколько лет прикладывала много усилий, чтобы вести себя громко в надежде, что хоть кто-то ее услышит, но потом поняла, что ее старания бесполезны. Кроме того, поначалу похититель не разрешал девочке даже выходить из комнаты. Однако он кормил ее, давал книги, чтобы она продолжала учиться, разрешал слушать радио и смотреть видеокассеты.

Чем старше становилась Наташа, тем больше "свободы" она получала от Приклопиля. Он стал выпускать ее из комнаты, заставлял убирать весь дом, иногда выпускал во двор прогуляться, а однажды разрешил искупаться в соседском бассейне. Позже похититель взял Наташу на прогулку на лыжную базу в окрестностях Вены, но тогда она не имела возможности убежать. Но, может быть, и имела… Уже после того, как Кампуш сбежала, соседи и знакомые Приклопиля говорили, что не раз видели, как Наташа ждала Вольфганга в машине, пока тот ужинал в ресторане. Это, вероятно, значит, что возможность сбежать у девочки была, но похититель настолько ее запугал, что она была не в силах совершить побег.

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Во-первых, Вольфганг регулярно избивал Наташу до полусмерти, а потом фотографировал и считал, что тем самым успокаивает девочку… Во-вторых, он утверждал, что все окна и двери в их доме заминированы, что он убьет ее и себя, если она попытается сбежать.

23 августа 2006 года Кампуш пылесосила машину своего похитителя в саду. Когда потенциальный покупатель автомобиля позвонил Приклопилю, ему пришлось отойти, чтобы шум пылесоса не мешал разговаривать. Тогда Наташа решила действовать: оставив пылесос включенным, она добежала через сады соседей до дома некой женщины Инги Т. Девушка попросила позвонить в полицию и сказала: "Я — Наташа Кампуш". Личность девушки удалось установить по шраму на теле, паспорту, который позднее нашли в ее комнатке, и тесту ДНК.

Как только Приклопиль понял, что Кампуш пропала, он пустился в бега, но уже вечером это же дня он бросился под поезд около Северного вокзала в Вене. В интервью Наташа рассказывала, что Вольфганг всегда угрожал самоубийством, говорил: "они никогда не поймают меня живым".