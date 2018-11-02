Какие звуки слышат люди-хамеры

Если вы слышите какие-то звуки, которых не слышат другие люди, это вовсе не значит, что у вас слуховые галлюцинации и пора к психиатру. Возможно, вы относитесь к категории так называемых хамеров. Термин происходит от английского слова hum, означающего гул, гудение, жужжание.

Странные жалобы

Впервые на феномен обратили внимание в 50-х годах прошлого столетия: люди, проживающие в разных концах планеты, жаловались на то, что постоянно слышат некий равномерный гудящий звук. Чаще всего об этом рассказывали жители сельской местности. Они утверждали, что непонятный звук усиливается в ночное время (видимо, потому, что в это время снижается общий звуковой фон). У тех, кто слышал его, нередко наблюдались и побочные эффекты — головная боль, тошнота, головокружение, носовые кровотечения и бессонница.

В 1970 году на загадочный шум пожаловались сразу 800 британцев. Подобные эпизоды происходили также в Нью-Мексико и Сиднее.

В 2003 году специалист по акустике Джефф Левенталь обнаружил, что странные звуки способны слышать лишь 2% всех жителей Земли. Преимущественно это люди в возрасте от 55 до 70 лет. В одном случае хамер даже покончил жизнь самоубийством, так как не мог выносить непрекращающийся гул.

«Это своего рода пытка, иногда просто хочется закричать, — так описывала свои ощущения Кэти Жак из Лидса (Великобритания). — Трудно уснуть, потому что я слышу этот пульсирующий звук непрерывно. Начинаешь ворочаться и еще больше думаешь об этом».

Откуда шум?

Отыскать источник шума исследователи пытались давно. В начале 1990-х сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории университета Нью-Мексико пришли к выводу, что хамеры слышат звуки, которые сопровождают движение транспорта и производственные процессы на заводах. Но эта версия спорна: ведь, как уже говорилось выше, большинство хамеров проживают в сельской местности.

По другой версии, никакого гула на самом деле нет: это иллюзия, порожденная больным мозгом. И наконец самая интересная гипотеза гласит, что у некоторых людей повышенная чувствительность к низкочастотным электромагнитным излучениям или сейсмической активности. То есть они слышат «гул Земли», на который большинство людей внимания не обращают.

Парадоксы слуха

Дело в том, что среднестатистический человек способен воспринимать звуки в диапазоне от 16 герц до 20 килогерц, если звуковые колебания передаются по воздуху. При передаче звука по костям черепа диапазон возрастает до 220 килогерц.

Например, колебания человеческого голоса могут варьироваться в пределах 300—4000 герц. Звуки выше 20 000 герц мы слышим уже хуже. А колебания ниже 60 герц воспринимаются нами как вибрации. Высокие частоты называются ультразвуком, низкие — инфразвуком.

Не все люди одинаково реагируют на различные звуковые частоты. Это зависит от множества индивидуальных факторов: возраста, пола, наследственности, наличия слуховых патологий и проч. Так, известно, что есть люди, способные воспринимать звуки высокой частоты — до 22 килогерц и выше. В то же время животные порой могут слышать акустические колебания в диапазоне, недоступном человеку: летучие мыши используют ультразвук для эхолокации во время полетов, а киты и слоны предположительно общаются между собой при помощи инфразвуковых колебаний.

В начале 2011 года израильские ученые выяснили, что в человеческом мозге имеются особые группы нейронов, которые позволяют оценить высоту звука вплоть до 0,1 тона. У большинства видов животных, за исключением летучих мышей, таких «приспособлений» не имеется. С возрастом из-за изменений во внутреннем ухе люди начинают хуже воспринимать высокие частоты и развивается нейросенсорная тугоухость.

Но, видимо, не все так просто с нашим мозгом, раз кто-то с годами перестает слышать даже обычные звуки, а кто-то, напротив, начинает слышать то, что недоступно слуху окружающих.

Чем же можно помочь хамерам, ведь они так страдают от своего «дара»? Ряд специалистов считают, что излечить их могла бы так называемая когнитивно-поведенческая терапия. Но сработать она может лишь в том случае, если проблема связана исключительно с психическим состоянием человека.

Джефф Левенталь отмечает, что на сегодняшний день феномен хамеров является одной из тайн, разгадка которых пока не найдена.