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Выигрыш в лотерею испортил жизнь британцу
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Выигрыш в лотерею испортил жизнь британцу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В 2012 году обычный британский почтальон выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов, что, конечно, разом изменило всю его жизнь. Однако, как показывает время, вовсе не во всем эти изменения были направлены в лучшую сторону.
Спустя менее чем через полтора года от теперь уже богатого Адриана Бейфорда ушла жена. Жилье в шикарном купленном поместье тоже перестало так восхищать бывшего почтальона, как сразу после покупки. После еще нескольких безуспешных попыток наладить личную жизнь, Адриан продает свое имение в графстве Суффолк и хочет переехать в Австралию, чтобы начать там новую жизнь и постараться стать другим человеком. Бейфорд уже распродал животных, проживающих в поместье, и свою сеть музыкальных магазинов.
Друзья опасаются за него, ведь он никому толком не рассказал о своих планах, однако некоторые уверены, что он поступает правильно, ведь до этого он старался делать счастливыми других, а теперь, наконец, поступает так, как угодно ему самому.
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