Реальная история человека-рыбы

В 1656 году в одной из семей на севере Испании родился мальчик, названный Франсиско, над историей жизни которого ломают головы до сих пор. Повод для размышлений действительно есть.

Франсиско дела Вега Касара называют Человеком-рыбой.

С пяти лет мальчик удивительно хорошо плавал, задерживая дыхание под водой на период до десяти минут. Ни один из его трех старших братьев такими способностями не обладал. Когда Франсиско исполнилось 16 лет, он уехал в другой город учиться на плотника. В 1674 году юноша вместе с приятелями отправился купаться на реку. Этот день стал последним, когда его видели коллеги: сильное течение унесло Франсиско в сторону моря. Найти его так не смогли. Юношу объявили утонувшим.

Пять лет спустя, в 1679 году, рыбаки, занимавшиеся своим промыслом возле юго-западного побережья Испании, заметили, как возле их судна под водой проплыл странное существо, очень напоминающее человека. Рассмотреть его внимательно рыбаки не смогли: оно уплыло в глубь моря.

После этого случая о встречах со странным морским жителям стали упоминать все чаще и другие жители побережья. В конце концов было решено поймать необычное существо, чтобы положить конец всевозможным догадкам.

Ждать пришлось долго, но «морской монстр» в итоге попался-таки в расставленные сети. Вытащившие его на сушу рыбаки, рассмотрев свой «улов», были шокированы: перед ними сидел абсолютно голый молодой рыжеволосый мужчина, с чешуйками на спине, проходившими вдоль позвоночника. Между пальцами рук и ног рыбаки заметили тонкие перепонки.

depositphotos

Морского незнакомца отвезли в монастырь Святого Франсиска, где попытались допросить. Но пленник не разговаривал, из его рта вырывались лишь нечленораздельные звуки. Лишь однажды он довольно четко произнес слово «Льерганес», но его поначалу никто не принял во внимание.

Лишь спустя какое-то время один из священнослужителей вспомнил, что Льерганес находится на севере страны. Вскоре стало известно, что пять лет назад тем действительно пропал без вести рыжеволосый молодой человек.

Пойманного «человека-рыбу» решили отправить в деревушку, где родился Франсиско дела Вега Касара, дабы прояснить ситуацию. Мария дела Вега Касар узнала в нем своего сына, и «человек-рыба» остался в ее семье.

Почти десять лет прожил странный мужчина в семье дела Вега Касар. Он весьма хорошо ориентировался в деревне, поэтому даже последние сомнения в том, что морской незнакомец действительно является пропавшим Франсиско, исчезли.

“Человек-рыба” предпочитал ходить по улицам босым, говорить он так и не научился. Весной 1683 года Франсиско вновь ушел на реку плавать. Больше он в деревню не вернулся.

Эту историю многие считают лишь красивой легендой, но подтвержденные данные о том, что Франсиско дела Вега Касар действительно существовал, пропадал без вести, а потом таинственным образом вновь появился в деревне.