Кто придумал «отмывание» денег

Аль Капоне, орудовавший в США в двадцатые-тридцатые годы, пожалуй, самый известный гангстер в истории страны. В времена «сухого закона» он активно занимался бутлегерством, в Великая депрессия стала для него самым успешным этапом в жизни. Об Аль Капоне написаны десятки книг и сняты десятки фильмов, однако кое-какие факты его биографии остаются скрытыми от общественности.

1. Настоящее имя гангстера — Альфонсе Габриэль Капоне. Его родители в конце девятнадцатого века приехали в Америку из итальянского Неаполя.

2. Аль Капоне начал карьеру с должности вышибалы в чикагском клубе своего дяди. После того, как дядя отошёл от дела, главой стал Аль Капоне. На тот момент ему было 26 лет, а банда, которой он управлял, насчитывала около тысячи участников.

3. 60 000 000 долларов ежегодно получал Аль Капоне от своей империи в лучшие времена.

4. Гангстер обожал бильярд и был отличным игроком.

5. Капоне приписывают изобретение «отмывания денег». Чтобы не привлекать к себе внимание из-за гигантских трат, он создал в США сеть прачечных с очень низкими ценами. Учесть число клиентов было невозможно, поэтому доходы от прачечных можно было декларировать произвольно. Отсюда и пошло выражение «отмывать деньги».

6. В разгар Великой депрессии Аль Капоне открыл сеть бесплатных столовых, где еду могли получить все желающие. Это существенно улучшило его репутацию в глазах простых людей.

Что было указано на визитке Аль Капоне? За что гангстер попал в тюрьму? Почему к нему пристало прозвище «Лицо со шрамом»? Обо всём этом рассказывает видео.