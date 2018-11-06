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Человек впервые обогнул Великобританию вплавь
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Человек впервые обогнул Великобританию вплавь 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @rossedgley
В воскресенье 33-летний британец Росс Эджли преодолел расстояние в 2879 километров и финишировал в городе Маргейт, где и начинал свое путешествие 1 июня. Он стал первым человеком, вплавь обогнувшим Великобританию.
В общей сложности Эджли находился в воде 157 дней и ни разу не сходил на берег. Каждый день молодой человек проплывал около 12 километров, а его самый длинный единовременный заплыв составил чуть больше 33 километров.
Росс плыл в гидрокостюме, но без ласт и специальных лопаток для плавания. Все время его сопровождал профессиональный моряк Мэттью Найт на собственном катамаране.
На своем пути Эджли столкнулся с несколькими холодными течениями и даже штормами. Однако самым неприятным препятствием, по словам Росса, были укусы медуз. Кроме того, один раз заплыв оказался под угрозой: от долгого пребывания в соленой воде у Росса распух язык.
На сегодняшний день этот организованный морской заплыв считается самым продолжительным в мире. Ожидается, что рекорд будет признан Международной ассоциацией плаванья на открытой воде. Ранее никому не удавалось без остановок обогнуть Великобританию вплавь.
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