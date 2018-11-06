Человек впервые обогнул Великобританию вплавь

В воскресенье 33-летний британец Росс Эджли преодолел расстояние в 2879 километров и финишировал в городе Маргейт, где и начинал свое путешествие 1 июня. Он стал первым человеком, вплавь обогнувшим Великобританию.

В общей сложности Эджли находился в воде 157 дней и ни разу не сходил на берег. Каждый день молодой человек проплывал около 12 километров, а его самый длинный единовременный заплыв составил чуть больше 33 километров.

Росс плыл в гидрокостюме, но без ласт и специальных лопаток для плавания. Все время его сопровождал профессиональный моряк Мэттью Найт на собственном катамаране.

На своем пути Эджли столкнулся с несколькими холодными течениями и даже штормами. Однако самым неприятным препятствием, по словам Росса, были укусы медуз. Кроме того, один раз заплыв оказался под угрозой: от долгого пребывания в соленой воде у Росса распух язык.

На сегодняшний день этот организованный морской заплыв считается самым продолжительным в мире. Ожидается, что рекорд будет признан Международной ассоциацией плаванья на открытой воде. Ранее никому не удавалось без остановок обогнуть Великобританию вплавь.