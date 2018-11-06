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Как жили подпольные миллионеры СССР
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Как жили подпольные миллионеры СССР 

Рамблер 53 минуты назад
Несмотря на то, что в СССР формально не было гигантских зарплат, там тоже были свои миллионеры. Многие обогатившиеся не вполне законным путём граждане закончили свою жизнь в заключении, но кое-кому удалось дожить и до зрелых лет.
Ян Рокотов — один из самых известных фарцовщиков и валютчиков. Ему приписывают создание стройной системы подпольной продажи дефицитных в стране товаров. В 1957 году Ян только начал раскручивать дело, но уже через два года его нелегальная империя процветала, а сам он стал миллионером. Чтобы обеспечить себе безопасность, он стал милицейским осведомителем и временами доносил на коллег. Возможно, Рокотов продолжил бы безбедно существовать и дальше, если бы не развернувшаяся массовая борьба с фарцовщиками. Под её колёса и попал влиятельный предприниматель. В мае 1961 году его арестовали, а во время ареста у него нашли валюту разных стран на общую сумму примерно 1,5 миллиона долларов. Изначально Ян получил восемь лет лишения свободы, но такое решение не устроило Никиту Хрущёва, тогдашнего руководителя страны. Рокотову дали 15 лет, но потом и этот приговор заменили на смертную казнь. 16 июля приговор был приведён в исполнении. Яну Рокотову было 33 года.
Как нажили состояния другие советские миллионеры, узнайте из видео.
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