Неочевидные особенности, которые мы наследуем

Всем известно, что от родителей нам передаются индивидуальные особенности организма, внешние данные и прочие характеристики. Но существует множество неочевидных особенностей, за которые мы можем поблагодарить или наоборот обидеться на родителей.

Тяга ко сну

Способность спать мало обычно связывают с хорошим самоконтролем, а тех, кто спит дольше обычного, часто критикуют и называют лентяями. Но в недавнем исследовании калифорнийские ученые обнаружили, что во всем виноват ген DEC2. Его обладатели могут спать меньше остальных, но чувствовать себя превосходно.

Решительность​

Как ни странно, даже решительность может передаться по генам. Но, к сожалению, не всем. Ученые из Института человеческого развития Макса Планка в Берлине пришли к такому выводу: благодаря вариации фермента COMT — Val люди могут увереннее и быстрее решать разного рода задачи.

Интеллект

Исследования показали, что большая часть детского интеллекта зависит от Х-хромосомы. У женщин таким хромосом две, что означает следующее: характеристики, напрямую связанные с интеллектом, передаются в два раза чаще от матери.

Спорт

Заинтересованность в спорте зависит от генов. Гены АСЕ и ACTN3 отвечают за силу и выносливость, они способствуют высоким результатам в спорте или наоборот, отсутствие их вызывает большие сложности при простейших упражнениях. Добиться результата будет сложнее, но это не означает, что на спорте нужно ставить крест.

Здоровье зубов

Ваше состояние зубов зависит вовсе не от того, как часто вы чистите зубы. Если вы чистите зубы после каждого приема пищи, но все равно проблема кариеса идет с вами по жизни — не вините себя. Скорее всего, дело в генетике, которая передалась вам от одного из родителей. Ученые подтверждают это после многих исследований. Есть люди, которые могут чистить зубы через раз, но не посещать стоматолога десятилетиями.

Мигрени

Существует мнение, что даже такая особенность — заслуга генов. В таком случае, при головных болях дело не в погоде и не в большой умственной нагрузке. Иногда от этого недуга страдает вся семья.

Депрессии

Недавние исследования Института геномики человека в Майами подтвердили, что виновник депрессий — дефект в ДНК и наследственность. Другими словами, дело вовсе не в слабости характера, здесь все может быть идеально. Но этот дефект заставляет впадать людей в депрессии.