Девушка ушла в порно после 8 лет жизни в монастыре

Однажды в школу к 10 летней Юди Пинеда пришли монахини. Они провели урок, на котором рассказывали о служении Богу, любви и доброте. Это очень впечатлило девочку, и она решила всю жизнь провести в качестве послушницы в монастыре.

Восемь лет девушка прожила в монастыре. Она чувствовала себя на своем месте, была честна и правильна.

Но в подростковом возрасте Юди начала интересоваться противоположным полом и влюбилась в преподавателя богословия. Девушка открыла для себя другую жизнь и поняла, что не готова отдать себя служению Богу.

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Юди ушла из монастыря, переехала в город и стала работать в компании Nestle.

Как-то раз она познакомилась с Хуаном Бустасом, который набирал девушек в состав для сайта со взрослым контентом. Юди заинтересовалась перспективами и согласилась на эту работу. По началу девушке было тяжело, но теперь она чувствует себя вполне счастливой.

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Стоит упомянуть, что девушка посещает церковь каждую неделю, да и не считает свою работу греховной. Тем не менее, с духовным наставником она предпочитает больше не встречаться. Свою работу она называет «артистичной» и даже «достойной».