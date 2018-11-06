Американец отважился в одиночку пересечь Антарктиду

33-летний житель США Колин О’Бради решил совершить весьма опасное путешествие. Преодолеть безлюдную ледовую пустыню в одиночку американец планирует за 70 дней.

В свой поход Колин отправился два дня назад с шельфового ледника Росса, куда отважного мужчину доставили на специальном самолете. Первое, что заметил О’Бради, когда улетел самолет, по его собственному признанию, это невероятная, звенящая тишина.

Я никогда не чувствовал себя настолько крошечным, как посреди этой огромной ледяной пустыни! Я очень волнуюсь и, признаюсь, только сейчас начал осознавать всю сложность поставленной перед собой задачи,

— признался Колин в своем микроблоге.

@colinobrady

Но путешествие началось и отступать О’Брэди не намерен. Американец планирует проходить около 14 миль в день (около 22,5 км), затрачивая на передвижение по снежной равнине 10-11 часов в сутки, а ночевать будет в теплом спальнике и палатке, которые, как и все свое снаряжение, везет за собой в специальной упряжке.

Для того, чтобы поддерживать силы, по словам Колина, ему необходимо ежедневно получать около 8000 калорий. Поэтому едой запастись путешественнику пришлось основательно. Также специально для него были разработаны суперпитательные батончики: 4 штуки способны обеспечить Колина 5000 калориями в сутки.

О’Брэди планирует преодолеть 1600 км чуть более, чем за два месяца. И не случайно отправился в свое путешествие именно сейчас: в Антарктиде сейчас лето, «всего» -28°C и светло 24 часа в сутки.

@colinobrady

Надо отметить, что и до Колина находились смельчаки, которые хотели пересечь ледяной континент в одиночку. Однако эти путешествия не увенчались успехом. Возможно, своей цели сможет достичь О’Брэди.

О своих перемещениях и ощущениях американец будет делиться в своем микроблоге. А, если все сложится удачно, финиширует на шельфовом леднике Фильхнера.