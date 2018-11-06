Как бездомный стал самым известным экскурсоводом Санкт‐Петербурга

«Я сочувствую Филиппу Киркорову , его, наверное, также донимают, как и меня» — экс-бездомный из Петербурга стал звездой, потому что лучше всех рассказывает туристам о городе.

Вячеслав Романович Раснер — коренной житель города на Неве. Ему 67. По образованию он учитель географии и биологии. В 2007 году судьба резко изменилась. Обманутый черным риелтором он лишился единственного жилья и оказался на улице.

«Самой сложной оказалась первая зима в холодном Питере. Первые ночи пришлось проводить на улице. Потом, рядом с Троицким собором нашел замороженную стройку института и ночевал там», — рассказал Вячеслав Романович.

Однако, не терял присутствия духа, старался относиться к своему положению с иронией и сам себя называл «Гаврошем». А холодными ночами, когда тревога и одиночество становились невыносимыми, он спасался тем, что погружался в воспоминания о годах своей юности.

«Почти 40 лет назад в октябре 1980 года Санкт-Петербургское городское общество охраны памятников и истории культуры решило, что каждый житель культурной столицы обязан знать историю города на Неве. Тогда был создан клуб знатоков города», — вспоминает Раснер.

Вячеслав Раснер к нему примкнул, а вскоре стал и членом совета. В те годы, он и помыслить не мог, что это решение станет для него спасательным кругом и сделает знаменитым.

Столкнувшись с отсутствием денег на пропитание «Гаврош» решил заработать тем, что нравилось ему больше всего — рассказывать об истории родного города. Благо с туристами в Санкт-Петербурге проблем нет и всегда можно найти свою нишу. К делу бездомный подошел серьезно, начал ходить в городские библиотеки, читать книги по истории и ворошить в памяти заседания «клуба знатоков города».

Он досконально изучил историю каждого дома на Невском проспекте, собрал множество интересных и неожиданных деталей, разбавил сухие исторические факты ироничными комментариями и раздобыл бейджик с надписью «Экскурсовод». Так и родилась экскурсионная программа — «Невский, дом за домом».

Однако первые клиенты у бездомного появились не сразу. Туристов отпугивал его экстравагантный внешний вид, все-таки ночевать новоявленному гиду все еще приходилось не в лучших условиях.

Впрочем Раснер все же сумел привлечь к себе внимание, его внешний вид так контрастировал с надписью «экскурсовод», что это привлекало туристов, искавших наиболее необычных рассказчиков, а Раснер с этой ролью справлялся на отлично: интеллигентный, начитанный, ироничный, но при этом весьма скромный. И борода как у Гендальфа.

Когда слава о бездомном гиде начала распространяться по соцсетям на него обратили внимание волонтеры «Ночлежки» — старейшей благотворительной организации Петербурга, помогающей бездомным. Так «Гаврош» обрел поддержку и новых друзей.

Волонтеры помогли ему найти социальное жилье, где он живет до сих пор, однако от любимого дела пенсионер не отказался. Он продолжает водить экскурсии по Невскому, только бейджик уже не носит. Сейчас он один из самых известных и популярных экскурсоводов Петербурга.

«Меня узнают уже без бейджа на удивление. Бывает группами подходят, бывает по одному. Я никому не отказываю, даже если человек один подошел — не пошлю же я его подальше», — сказал Раснер.

При этом Вячеслав Раснер не смирился со своим новым положением, он до сих считает себя бездомным, ведь социальное жилье ему не принадлежит. Благодаря обретенной популярности он надеется подзаработать на адвоката и попытаться вернуть принадлежавшую ему квартиру обратно.