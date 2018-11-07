«Возрожденный из пепла». История парня, спасенного из горящей печи

Бурятская деревня. В 2005 году отец мальчика, пьяный или под воздействием наркотиков, бросил в печь своих маленьких сыновей. Младшего спасти не удалось — двухлетнего Лешу успели вытащить.

Мальчик получил тяжелейшие ожоги головы, тела и дыхательных путей. Но выжил.

История мгновенно облетела все газеты. Люди со всей России собирали деньги на лечение. Мать не справлялась с уходом за мальчиком и его перевезли в Москву. Родной ему стала семья опекунов.

Спасение и реабилитация мальчика проходила многие годы. К своим 16 годам он объездил чуть ли не полмира. Жаль, только, что по больницам.

Сложно представить как тяжело жилось мальчику среди сверстников.

«В детстве я ненавидел людей, — говорит Леша. — Мне иногда казалось, что они считают меня животным каким-то. В какой-то момент я увлёкся изучением психологии. Это мне многое объяснило и во многом помогло. А ненависть прошла сама. Я просто пустил это по течению, и все прошло».

anews.com

О трагедии он говорит просто:

«Да не второй это шанс. Это не по моей воле же было. Я ничего не понимал, маленький был. Случилось то, что случилось. Ну просто не было бы ничего. Или был бы не здесь, а в Бурятии. И все».

Леша — удивительный человек. Он иронизирует, смеется, не ищет виноватых. Он просто живет.

Сейчас Леша учится в Москве. Парень поддерживает общение с биологическим отцом, недавно вышедшем из тюрьмы. На вопрос о прощении он отвечает твердо:

«Это не прощение. Прощение произошло давным-давно. Это обычное общение, как человек с человеком».

Более 14000 женщин и 2000 детей ежегодно погибает от рук пьяных сожителей и мужей. Порядка 1500 российских мальчиков и девочек накладывают на себя руки из-за пьянства родителей.