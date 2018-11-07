Американец — о различиях между США и Британией

Американец поделился своими впечатлениями о жизни в Англии.

1. Британцы более сдержанны по сравнению с американцами

В Британии американцы имеют репутацию нахальных, прямолинейных и не стесняющихся делиться своими чувствами людей. Англичане их полная противоположность. Конечно, есть и исключения, но их очень мало. Большинство британцев склонны накапливать свои эмоции и не говорить о них. Но с другой стороны, они ценят американскую откровенность и считают ее очаровательной.

2. Все хотят узнать ваше мнение о Дональде Трампе

Если в Англии вы упомянете, что вы родом из США, вас обязательно спросят о президенте Трампе и о том, что вы думаете о его политике и личности.

3. После 9 вечера разрешены любые передачи по телевизору

По закону в Великобритании до 9 вечера ограничен показ программ, которые считаются непригодными для детей. После 9 разрешается почти все: от нецензурных слов до наготы. В США непристойный контент запрещен по широковещательным каналам с 6 утра и до 10 вечера, но ничего подобного не транслируется в США даже после этого времени.

4. Политическая ситуация в Англии не менее сложна, чем в США

В то время как в Америке разгораются жаркие споры по поводу президентства Дональда Трампа, в Британии пытаются договориться о выходе страны из Евросоюза . Будущее Англии кажется столь же неопределенным, как США.

5. Автомобили на механической коробке передач

Конечно, можно водить машину и на автоматической коробке, но они менее популярны в Великобритании. Более широко распространены автомобили на механической коробке передач. Скорее всего вам придется научиться водить такую машину или передвигаться на общественном транспорте.

6. Открытие банковского счета является серьезным испытанием

Для открытия счета в банке нужно ждать целый месяц. Без него невозможно оплатить коммунальные услуги, налоги или аренду жилья.

7. Алкоголь — непременная составляющая социальной жизни Британии

Это один из самых разочаровывающих аспектов британской культуры. Алкоголь употребляется не только в ночных клубах и пабах. Распитие спиртных напитков — почти ежедневная часть жизни многих британцев. Особенно этим страдает север Англии, там трудно найти мероприятие, которое не связано с алкоголем в той или иной форме.

8. Все магазины закрываются очень рано

Возможно, в крупных городах Великобритании есть магазины, работающие допоздна. Но в основном розничные магазины открыты до 8 часов вечера, а в воскресенье они закрываются к 16:30.

Конечно, сотрудники магазинов заслуживают полноценного отдыха, но для жителей мегаполисов странно наблюдать рано закрывающиеся супермаркеты, в то время как в крупных городах типа Нью-Йорка они открыты круглосуточно.

9. Большая комиссия на обмен валюты

Покупать валюту в Великобритании можно в аэропорту, в любом пункте обмена денег, а также в банке. Менять крупные средства выгодней всего в банках,. Перед тем, как осуществить валютообменную операцию обязательно уточните, какую комиссию берет банк за свою услугу.

10. Сильная тоска по родине

Всегда приятно возвращаться домой, но в чужой стране мы учимся налаживать быт с нуля и узнаем особенности ее культуры. ​