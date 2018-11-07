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Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам
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Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам 

Рамблер 26 минут назад
Нидерландский художник Винсент Ван Гог прожил всего 37 лет, но даже далёким от искусства людям его имя известно. Он написал 870 картин и более тысячи рисунков, хотя большая их часть знакома лишь специалистам. Ван Гог отличался невероятной трудоспособностью, зачастую он писал по картине в день, хотя рисовать он начал уже взрослым человеком. Молодой человек планировал стать арт-дилером, но карьера не задалась, тогда-то 27-летний Ван Гог и начал писать сам. При жизни художник не получил признания, большинство специалистов связывают это с тем, что плодотворный период занял всего 10 лет, и за это время Ван Гог попросту не обрёл известности. Зато после смерти его картины стали продаваться за огромные деньги. Ну а добавила популярности самому художнику и его творения скандальная история с отрезанным ухом, о деталях которой исследователи спорят и по сей день.
Почему Ван Гог часто писал морские пейзажи, в какую картину был влюблён художник, что заставило его читать проповеди шахтёрам и для чего Ван Гог посещал бордели, вы узнаете, посмотрев видео.
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