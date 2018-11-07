Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам

Нидерландский художник Винсент Ван Гог прожил всего 37 лет, но даже далёким от искусства людям его имя известно. Он написал 870 картин и более тысячи рисунков, хотя большая их часть знакома лишь специалистам. Ван Гог отличался невероятной трудоспособностью, зачастую он писал по картине в день, хотя рисовать он начал уже взрослым человеком. Молодой человек планировал стать арт-дилером, но карьера не задалась, тогда-то 27-летний Ван Гог и начал писать сам. При жизни художник не получил признания, большинство специалистов связывают это с тем, что плодотворный период занял всего 10 лет, и за это время Ван Гог попросту не обрёл известности. Зато после смерти его картины стали продаваться за огромные деньги. Ну а добавила популярности самому художнику и его творения скандальная история с отрезанным ухом, о деталях которой исследователи спорят и по сей день.

Почему Ван Гог часто писал морские пейзажи, в какую картину был влюблён художник, что заставило его читать проповеди шахтёрам и для чего Ван Гог посещал бордели, вы узнаете, посмотрев видео.