Тест: что вы знаете о Тургеневе и его книгах? 

9 ноября 1818 года родился великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Его произведения стали классикой нашей литературы, многие из них в обязательном порядке проходят в школе. Основные вехи его биографии знакомы всем, получившим среднее образование.

Романы Ивана Сергеевича не раз экранизировались — в том числе и за границей — и нам кажется, что мы знаем о его жизни и творчестве все. Но так ли это на самом деле? Пройдите наш тест и вспомните биографию и произведения одного из главных писателей XIX века.