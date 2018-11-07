Ещё
Тест: что вы знаете о Тургеневе и его книгах?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: что вы знаете о Тургеневе и его книгах? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
9 ноября 1818 года родился великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Его произведения стали классикой нашей литературы, многие из них в обязательном порядке проходят в школе. Основные вехи его биографии знакомы всем, получившим среднее образование.
Родился в Орле, брак красавца-отца и деспотичной матери не был счастливым, что отразилось на писателе и его брате, много путешествовал, и был связан многолетним чувством с певицей Полиной Виардо, хотя увлекался и другими женщинами. Тургенев так и не женился, но имел внебрачную дочь.
Романы Ивана Сергеевича не раз экранизировались — в том числе и за границей — и нам кажется, что мы знаем о его жизни и творчестве все. Но так ли это на самом деле? Пройдите наш тест и вспомните биографию и произведения одного из главных писателей XIX века.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СССР глазами американского фотожурналиста132
Пенсионеры в татуировках: фото24
Находки археологов, способные переписать историю7
Самые известные женщины-наемные убийцы в истории
Какие сексуальные традиции в разных странах20
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
11:23
Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить
Безумный мир
04:50
Сможет ли человек «переселиться» в виртуальный мир
Безумный мир Люди
09:01
Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам
Люди Истории
14:50
Что известно о покорении Луны
Безумный мир
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
01:41
В Израиле свершилось третье пророчество о конце света
Безумный мир
15:13
Как жили подпольные миллионеры СССР
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение