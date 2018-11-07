Тест: что вы знаете о Тургеневе и его книгах? 

9 ноября 1818 года родился великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Его произведения стали классикой нашей литературы, многие из них в обязательном порядке проходят в школе. Основные вехи его биографии знакомы всем, получившим среднее образование.
Родился в Орле, брак красавца-отца и деспотичной матери не был счастливым, что отразилось на писателе и его брате, много путешествовал, и был связан многолетним чувством с певицей Полиной Виардо, хотя увлекался и другими женщинами. Тургенев так и не женился, но имел внебрачную дочь.
Романы Ивана Сергеевича не раз экранизировались — в том числе и за границей — и нам кажется, что мы знаем о его жизни и творчестве все. Но так ли это на самом деле? Пройдите наш тест и вспомните биографию и произведения одного из главных писателей XIX века.