Трагические судьбы иностранцев, покоривших СССР

«Он пообещал, что ничего не будет с собой делать. Он поклялся, что не сделает этого, но сделал…». «Музыкант стал жаловаться на боль в сердце. Но от помощи врача отказался». Читайте о злоключениях зарубежных исполнителей, чье творчество смогло пересечь границы и покорить сердца зрителей в Советском Союзе.

Советский Союз был закрытой страной — но тем притягательнее становилось все то, что изредка проникало в страну через «Железный занавес». Сегодня Anews хочет рассказать о трагических судьбах иностранных певцов, ставших кумирами советской публики.

Что убило главного поклонника СССР среди американских артистов? Почему Джо Дассен посетил СССР лишь однажды? И к кому из участников Boney M. судьба оказалась наименее благосклонной?

Дин Рид. Самоубийство или нет?

Несмотря на свое происхождение, певец из США был едва ли не идеальным кандидатом на то, чтобы стать звездой в СССР. Убежденный социалист и противник войны во Вьетнаме, он с самого начала карьеры участвовал в ярких политических акциях — например, публично выстирал флаг своей страны «от крови вьетнамских детей» перед консульством США в Сантьяго, за что несколько дней просидел в тюрьме.

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Обладатель яркой кинематографической внешности и неплохих вокальных данных, Дин Рид прекрасно вписался в советскую действительность. Он несколько раз посещал Байкало-амурскую магистраль и, восхищенный идеей комсомольской стройки, посвящал ей песни.

Дин Рид даже пытался получить жилье в Москве. Но хотя советские власти были рады привозить и всячески популяризировать лояльного представителя идеологических противников, селить его на территории СССР они все же не захотели. Поэтому в 1973 году артист переехал в ГДР, где продолжал свою певческую и киноактерскую карьеру. Рид даже снял два фильма в качестве режиссера — один из них, «Певец», он посвятил своему другу, Виктору Хара, который был убит сторонниками Аугусто Пиночета после военного переворота в Чили в 1973 году.

Жизнь артиста неожиданно оборвалась в 1986 году — 17 июня его тело, заваленное камнями, нашли в озере Цойтенер Зе, недалеко от его дома в Восточном Берлине.

Гибель Рида стала огромным ударом для советских поклонниц. Журналист Артемий Троицкий рассказывал, что одна из его знакомых из-за этой новости свела счеты с жизнью.

Официальной причиной кончины самого Рида был назван несчастный случай — но с этим несогласны многие знакомые артиста.

Очень популярной стала версия о самоубийстве. Считалось, что артист мог быть расстроен состоявшейся незадолго до смерти поездкой на родину и холодным, если не враждебным, приемом. При вскрытии в его организме нашли не растворившуюся до конца таблетку сильнодействующего снотворного — якобы, погибший сознательно принял ее перед тем, как пойти на воду.

Сосед Рида, генерал Эберхард Фэнш, слышал, как громко артист ругался со своей последней женой Ренатой Блюме незадолго до трагедии.

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Также, спустя какое-то время стало известно, что на сидении машины погибшего певца осталась предсмертная записка, адресованная генералу. Сам Фэнш рассказвал, что мысли о суициде Дина посещали часто, но соседу удавалось его отговорить от страшного поступка: «Он пообещал, что ничего не будет с собой делать. Он поклялся, что не сделает этого, но сделал…».

Что касается самой Ренаты Блюме, то она не любит давать интервью, но однажды проговорилась… что муж был убит пятью ударами ножа. Эти свидетельства стали частью другой популярной версии — об убийстве певца.

Его первая жена Патрисия уверена, что Рида убили за решение вернуться в США. Она рассказывает, как, приехав на место гибели бывшего мужа, поинтересовалась у одного из полицейских, почему бумажник Рида сухой, если его нашли в озере, на что услышала неожиданный ответ: «А кто сказал, что тело нашли в озере»? Когда потом женщина пыталась найти этого полицейского, он бесследно исчез.

Сомнения в версии про несчастный случай, высказывал и друг Рида — переводчик Олег Смирнов . Его насторожил факт, что тело поспешно кремировали. Вызывает вопросы и то, почему тело было придавлено камнями.

Также, по словам эксперта музея «Штази» Феликса Мюллера, ни одного досье на Рида нет — хотя рассекреченные архивы тайной полиции ГДР обнаруживали подробные досье на куда менее заметных людей.

Известно, что певец сотрудничал со «Штази» в 1976-1978 годах. Высказывались предположения, что он мог быть устранен из-за боязни разглашения каких-то секретных данных. Тем не менее, официально версия несчастного случая никогда сомнениям не подвергалась.

Дин Рид был похоронен в немецком Раухфангсвердере, но позже мать перевезла его прах в США.

Джо Дассен. «Я должен петь для них»

Ровесником Дина Рида был родившийся в 1938 году в Нью-Йорке Джозеф Айра Дассин. Идеологические разногласия двух сверхжержав определили и его судьбу — в 1949 году отец мальчика, член Коммунистической партии США режиссер Джулиус Дассин, подвергся гонениям, был внесен в «черный список Голливуда» и вынужденно эмигрировал во Францию. Там он поменял имя на французский манер, став Жилем Дассеном, а мальчик, соответственно — Джо Дассеном.

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Правда, молодой человек не перенял от отца жестких политических убеждений — в 1955 году он вернулся в США, чтобы проходить обучение в Мичиганском университете, где получил степень магистра по этнологии. Окончательно в Европу же он приехал в 1960-м, решив полностью сосредоточиться на музыке.

Еще через 9 лет Дассен прогремел в первый раз — с песней «Les Champs-Elysees».

В Советском Союзе этот трек стал крайне популярным, обогнав даже The Beatles.

Несмотря на это, Дассен посетил СССР лишь однажды — начале июля 1979 года он был приглашен для участия в открытии гостиницы «Космос». Там французский артист выступил в совместном концерте с Аллой Пугачевой

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Визит Дассена оказал значительное влияние на советскую богему — в моду тогда вошли белые мужские костюмы, которые до этого считались неприличными. Тогда же в СССР была выпущена первая официальная пластинка с песнями исполнителя.

Возможно, что после этого певец посетил бы Советский Союз еще не раз — но спустя немногим более года он скоропостижно скончался.

Дассена описывали большим трудоголиком, работавшим по 12-15 часов в сутки — это объясняли и преданностью профессии, и любовью к роскошному, дорогостоящему образу жизни. К сожалению, этот напряженнейший график накладывался на серьезные проблемы со здоровьем — еще в конце 50-х певца не взяли в армию США, обнаружив шумы в сердце.

Первый инфаркт случился у Дассена в год выхода первого хита — 1969. 18 июля 1980-го Дассену стало плохо прямо во время выступления на концерте в Канне. Певец побледнел, схватился за микрофон, прерывая песню, и произнес: «Простите, что-то мне нехорошо!». После артист ушел за кулисы, где ему сделали укол. Спустя несколько минут, Дассен вернулся на сцену, сказав: «Люди пришли слушать меня, я должен петь для них». Публика устроила ему бурную овацию, но через несколько минут Дассен потерял сознание прямо за кулисами. В госпитале ему диагностировали инфаркт миокарда.

Восстанавливаться артист захотел на Таити, но в Лос-Анджелесе, при транзитной посадке самолета, с ним случился новый инфаркт. На острова Дассен прибыл совершенно разбитым.

К нему приехали поддержать родственники и друзья, и на какой-то период показалось, что к больному возвращается бодрость. Но 20 августа во время обеда в ресторане он внезапно упал без сознания. Врачам, которые оказывали экстренную помощь, несколько раз удалось «завести» сердце певца, но по пути в госпиталь они все же вынуждены были констатировать смерть.

Бобби Фаррелл. Слава в СССР и смерть в России

За год до приезда Джо Дассена в Москву, в 1978-м столицу СССР впервые посетила поп-группа мирового уровня — Boney M. Коллектив дал 10 концертов в Москве и получил разрешение на съемки своих видеоклипов на Красной площади, что было беспрецедентным случаем.

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Также телевидение СССР провело съемки специального телешоу «Вечер Boney M. в концертной студии Останкино» — премьера фильма-концерта состоялась в начале апреля 1979 года.

Эти выступления не только сделали задорных чернокожих артистов любимцами отечественной публики, но и имели широкий резонанс по всему миру, совершив большой вклад международный успех коллектива — рекордсменов Книги Гиннеса по объемам продаж в разных странах.

В 1986 году ансамбль официально прекратил существование, но периодически собирался до 1990-го, после чего каждый из классического квартета начал ездить в сольные гастроли, значительная часть которых приходилась на постсоветские просторы.

В 2010 такие гастроли стали последними для исполнителя, которого многие признают самым харизматичным в коллективе — танцора и бэк-вокалиста Бобби Фаррелла.

Во время новогоднего выступления 29 декабря в Санкт-Петербурге на корпоративном празднике компании «Газпром социнвест» 61-летний музыкант почувствовал себя плохо.

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«После исполнения двух песен Бобби Фарреллу стало плохо. Он ушел со сцены в гримерку. Там музыкант стал жаловаться на боль в сердце. Но от помощи врача Фаррелл отказался. Тогда я попросил его вернуться на сцену и исполнить хотя бы две последние песни. Бобби согласился.

После выступления мы предложили Фарреллу прервать гастроли и лечь в больницу. Он отказался, хотя прекрасно понимал, что находится в предынфарктном состоянии. Музыкант просто не смог отменить два уже запланированных концерта, которые должны были состояться за пределами России» — рассказывал концертный директор Игорь Смолкин.

На следующий день утром участники его гастрольной группы Boney M. featuring Bobbie Farrell, обеспокоенные отсутствием Фаррелла, обратились к сотруднику гостиницы, который открыл его одиночный номер и обнаружил мертвое тело артиста в кровати. Рядом на тумбочке лежали несколько пачек таблеток, с помощью которых певец, вероятно, пытался справиться с сердечным приступом.