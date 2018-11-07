За что сидела Жанна Агузарова

Исполнительница таких хитов как «Желтые ботинки», «Кошки» и «Старый отель» Жанна Агузарова еще в конце 80-х абсолютно заслуженно прослыла как самая эпатажная артистка отечественной эстрады. Агузарова сама не раз называла себя представительницей инопланетных цивилизаций. Однако откуда бы ни была родом Жанна в 1984 году ей пришлось подчиниться земным законам и отправиться в Сибирь на принудительные работы.

Кто такая Иванна Андерс?

Если верить энциклопедии «Эстрада России. ХХ век» под редакцией Елизаветы Уваровой , Жанна Хасановна Агузарова родилась в Сибири в 1965 году. Несмотря на то, что Агузарова все детство провела в глубинке, она только и грезила о том, чтобы стать известной артисткой. После окончания школы эта мечта привела ее в Москву. Однако экзамены в театральный институт Жанна провалила, поэтому для того, чтобы не возвращаться домой, она там же в столице поступила учиться в ПТУ на маляра.

Тем не менее надежду Агузарова не теряла. Однажды она где-то раздобыла номер телефона руководителя группы «Браво» Евгения Хавтана и попросила, чтобы тот ее прослушал. Хавтану пение Жанны пришлось по душе, и он с удовольствием принял ее в ансамбль. Примечательно, что Агузарова представлялась публике и даже своим коллегам как дочь иностранного дипломата Иванна Андерс. Но вскоре обман раскрылся.

Подпольные концерты и подделка документов

Как пишет В. М. Скляренко и другие авторы книги «50 знаменитых чудаков», все произошло на первом официальном концерте «Браво» в доме культуры «Мосэнерготехпром» 18 марта 1984 года. В тот день сотрудники милиции задержали всех членов коллектива, которых, по данным вышеупомянутого источника, подозревали в получении неучтенной прибыли от выступления. Потом, конечно, музыкантов отпустили и даже вернули им аппаратуру. Но домой вернулись не все.

Агузарова осталась в Бутырской тюрьме. Дело в том, что у певицы обнаружили поддельные документы на имя иностранной гражданки. Для советского человека это был серьезный проступок. Больше 6-ти месяцев Жанна Хасановна провела в стенах Бутырской тюрьмы, а также на освидетельствовании в Институте психиатрии Сербского.

Звезда в Тюмени и в Москве

В результате, согласно приговору суда, Агузарова уехала обратно в родную Сибирь, где в качестве наказания в течение полутора лет она работала в леспромхозе. Однако эта ссылка только поспособствовала популярности певицы. Автор книги «Радиола» Сергей Сычев утверждает, что Жанна даже будучи в Тюменской области активно участвовала в различных исполнительских конкурсах. Местные газеты с восторгом писали о ней: «Богата талантами тюменская земля».

Поэтому неудивительно, что когда срок подошел к концу, Агузарова вернулась в Москву настоящей знаменитостью, о чем собственно она всегда и мечтала. Музыканты из группы «Браво» ждали ее, и как только солистка приехала в столицу, тут же возобновили работу и выпустили первую пластинку на фирме «Мелодия». Песни, записанные на ней, стали хитами. Все их исполнила, а некоторые даже сочинила Жанна Агузарова.