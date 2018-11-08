Блогер решил прожить три дня в герметичной палатке

Всем со школьной скамьи известно, что растения помогают нам дышать, производя за короткие сроки достаточно много кислорода. Это решил проверить на собственном опыте блогер из Канады Куртис Бауте.

“Чудаковатый ученый”, как сам себя называет Бауте, задался целью прожить в герметичной палатке, заполненной растениями, трое суток.

К эксперименту Куртис готовился около года: всю зелень, которая должна была помогать блогеру дышать в воздухонепроницаемом убежище, он вырастил лично. Всего в помощники себе «чудаковатый ученый» выбрал 200 растений.

В назначенный день Бауте перенес все растения внутрь палатки и закрылся там, намереваясь провести среди зелени и с ограниченным количеством воздуха трое суток.

@kbaute

Однако эксперимент пришлось закончить гораздо раньше запланированного времени. Уже через 15 часов пребывания в герметичной палатке Куртис почувствовал головокружение. Датчик, отмечающий уровень диоксида углерода в палатке, показывал превышение нормы в разы. «Чудаковатому ученому» пришлось покинуть свое убежище и признать, что его эксперимент провалился.

Однако, Куртис все же доволен результатом: блогер уверен, что продержаться более половины суток в пластиковой палатке без доступа воздуха ему помогли именно растения. Бауте полагает, что выращенной им зелени просто не хватило для того, чтобы обеспечить его достаточным объемом кислорода, и намерен в ближайшее время продолжить свой эксперимент.