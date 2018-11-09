Девушка ест вредную пищу и не толстеет

Девушка много ест на скорость, но остается стройной

У британки Кейт Овенс необычное увлечение — она ест горы вредной еды на скорость. Удивительно, но несмотря на то, что за раз девушка может поглотить около восьми тысяч калорий, Овенс в отличной форме, а размер ее одежды — 44.

К своим 24 годам Кейт прославилась как блогер, которая за ограниченное время может съесть огромное количество пищи.

Овенс говорит, что необычное увлечение родилось во время того, как она сидела на строгой диете и почти ничего не ела. Девушка изучала книги по диетологии и смотрела передачи про лишний вес. В результате она пришла к выводу, что людей буквально настраивают против еды.

@kate.ovens

"Мне всегда казалось, что можно есть все, что хочется, оставаясь при этом стройной. И я решила это доказать", — рассказала Кейт.

Когда вес девушки стабилизировался после достижения нужной отметки, она стала позволять себе отступления от диеты. Овенс говорит, что иногда это превращалось в настоящий "пир живота". А со временем такие отступления от правильного питания, которого она старается придерживаться, стали ее новым хобби. Недавний рекорд Кейт — трехкилограммовая порция кебаба с пищевой ценностью около восьми тысяч калорий. Но суть не только в объеме порции и ее калораже, Кейт поглощает пищу на время! Все свои "челленджи" девушка снимает на видео, и они быстро становятся вирусными.

Многие удивляются, как же девушка сохраняет фигуру. По словам самой Кейт, все остальное время она старается питаться правильно, посещает спортивный зал три раза в неделю, любит бег и спортивную ходьбу. В чемпионатах по поеданию Овенс участвует раз месяц, а перед ними устраивает разгрузочные дни.