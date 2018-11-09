Знаменитые музыканты, попавшиеся на преступлении

Буйная душа музыканта время от времени нуждается в безумных поступках, которые смогут вдохновить на написание нового хита. Но иногда границы дозволенного стираются, и музыкантам приходится платить за свои ошибки.

Сид Вишес

В 1978 году бас-гитариста Six Pistols Сида Вишеса обвинили в убийстве его подруги Нэнси Спанджен. В день трагедии как Вишес, так и Спанджес были невменяемы, поэтому музыкант не помнил, что случилось на самом деле. Через три месяца гитариста выпустили под залог. В тот же день Вишес умер от передозировки.

Арета Франклин

С 1973 года американская певица утаивала сведения о доходах. За это время она занизила свою прибыть на 30 миллионов долларов. Франклин не арестовали только благодаря адвокатам, которые всеми способами удерживали прокуратуру США.

Гари Глиттер

Британский рок-н-рольщик сменил статус популярнейшего исполнителя на педофила всего за несколько лет. После трехлетнего тюремного заключения во Вьетнаме, в 2015 году Гари вновь попал за решетку, но уже на 16 лет.

Лиам Галлахер

Целый букет приводов по хулиганству и у голосистого Галлахера. За свою бурную молодость музыкант успел пострелять из рогатки в налогового инспектора, помочиться на полицейского, подраться с братом в пабе, а потом и на крыше санатория.

Джеймс Браун

«Мистер Динамит» тоже может похвастаться криминальной историей. В 16 лет он впервые украл и сел за решетку на 3 года. В 55 лет вновь пробыл в тюрьме три года, но уже за хранение оружия. Также его периодически арестовывали за избиение жены, за езду в пьяном виде и стрельбу в людных местах.

Чак Берри

На кривую дорожку Берри встал в 18 лет, совершив вооруженное ограбление и угнав машину. Парня осудили на 10 лет, но выпустили уже через три года. В 1959 году жизнь Барри вновь омрачает судебное разбирательство, после которого его отправили в тюрьму на пять лет за совращение несовершеннолетней.

Уитни Хьюстон

Великая певица была арестована в 2000 году в аэропорте штата Гавайи с 5 граммами индийского каннабиса. Хьюстон провела за решеткой 5 суток, ей также запретили посещать остров следующие 10 лет.

Джим Моррисон

Рок-идол Моррисон был арестован 20 раз в течение трех лет. В интервале с 1965 по 1968 год Джим успел собрать в «криминальную копилку» пьяные дебоши, хранение и употребление наркотиков, незаконное владение оружием и непристойное поведение.