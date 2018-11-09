Факты о китайцах, которые способны шокировать

Эта страна настолько многогранна, что в одной статье просто невозможно охватить все шокирующие факты, известные об истории, культуре, традициях и быте китайцев. Но мы попытаемся рассказать о наиболее впечатляющих моментах.

Непонятно, кто они такие

Это может показаться курьезом, но не существует четкого ответа на вопрос: «Кто такие китайцы?» Одни специалисты используют данный этноним для обозначения представителей многочисленного этноса хань, к которому относится подавляющее большинство жителей КНР. Другие причисляют к китайцам все 56 народностей, официально признанных властями этой страны коренными жителями Поднебесной. Третьи добавляют к ним еще и тайваньцев, и членов многочисленных диаспор, уже долгое время находящихся в других странах.

400 миллионов абортов

Главной проблемой Китая, как известно, является перенаселенность. По оценкам демографов, в настоящее время народ КНР — это 1 миллиард 357 миллионов человек. То есть, пятая часть всех жителей нашей планеты. С 1980 по 2015 годы ханьцам, как основному этносу данной страны, было разрешено рожать лишь одного ребенка. Представителям национальных меньшинств руководство страны дозволяло растить троих детей в каждой семье. Поскольку рождение мальчика стало приоритетным для китайцев, ведь продолжателями рода считаются лишь мужчины, многие супружеские пары принимали решение сделать аборт, узнав от врачей, что у них будет девочка. Это привело к небывалому по своему масштабу количеству искусственно прерванных беременностей. Эксперты подсчитали, что за 35 лет действия строгих демографических ограничений китаянки сделали порядка 400 миллионов абортов. Врачам Поднебесной даже законом запретили сообщать родителям пол их будущего малыша, чтобы как-то уменьшить эту шокирующую статистику.

Города-призраки

В Китае много городов-призраков. Они выстроены совсем недавно и продолжают возводиться. Огромные комплексы жилых и административных зданий, торговые центры и стадионы стоят пустыми. По оценкам специалистов, в Поднебесной насчитывается примерно 64 миллиона многоквартирных домов, где нет главного — людей. И это в перенаселенной стране. Самым крупным городом-призраком является Ордос, где работает мэрия, а улицы регулярно убирают муниципальные служащие. Больше никого здесь нет. Такая ситуация кажется фантастической. Ежегодно китайцы строят около 20 призрачных городов. Например, это Чэнгун, Цяндучен, Дунгуан, Циншуйхэ, Синьян, Сучжоу и многие другие. Но и это еще не все. По договоренности с правительством африканской Анголы возле столицы это страны китайцы возвели город Нова-Сидад-де-Киламба. Он рассчитан на 500 тысяч жителей, но так и остается пустым. Цель строительства всех этих комплексов не ясна. Звучат разные предположения: от подготовки к глобальному катаклизму до желания властей простимулировать рост экономики и занять чем-то рабочих.

«Автобусы смерти»

С 2004 года смертная казнь в КНР может приводиться в исполнение в… специальных автобусах. Они необходимы, чтобы ускорить процесс исполнения высшей меры наказания, автоматизировать и оптимизировать затраты. А сам внешний вид таких «автобусов смерти», по задумке властей, должен останавливать людей от реализации преступных замыслов. Мобильные бригады палачей используют в своей работе инъекции ядовитого вещества, прозванного «пекинским коктейлем». Автобусы оснащены специальными креслами с электроприводом — для удобства. Они колесят по дорогам, запугивая граждан, и решая свою основную задачу. Все-таки в Китае много осужденных, которые ожидают исполнения приговора.

Один часовой пояс

Несмотря на то, что территория КНР расположена в пяти часовых поясах, в стране официально действует лишь одно время — пекинское. Это удобно столичным чиновникам, ведь их региональные коллеги всегда на рабочем месте в положенное время. Но жителям приходится нелегко. Например, на западе Китая — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — восход солнца приходится на 10 часов утра. А зимой дневное светило уходит за горизонт уже после полудня по официальному времени. Жители многих регионов Поднебесной, недовольные такой ситуацией, отказываются работать по пекинскому времени, нелегально придерживаясь более удобного графика.

Гусиная полиция

Наряду с собаками в китайской полиции служат… гуси. Их используют для охраны стратегически важных объектов. Увидев незнакомца, домашние птицы сразу же начинают громко гоготать, привлекая внимание стражей порядка к возможному правонарушителю. И если собак можно отравить, подмешав яда в угощение, то гуси на такие уловки преступников не ведутся. Они никогда не принимают подачки из чужих рук. Китайцы переняли опыт древних римлян, которых от нападения галлов в 390 году до нашей эры, по преданию, спасли именно громко загоготавшие птицы. Также известно, что в 80-е годы ХХ века американская армия использовала гусей для охраны своих объектов, расположенных в ФРГ.

Деформированные женские ноги

В течение целого тысячелетия — с Х до ХХ века — в аристократических семьях Китая было принято искусственно деформировать ножки девочек, чтобы они были как можно меньше. Такие стопы сравнивали с лепестками лотоса, порой их обладательницы не могли самостоятельно ходить. То есть, фактически становились инвалидами. Их переносили слуги. Считалось красивым и крайне престижным иметь маленькие ножки. Такие невесты очень ценились, так как «стопы лотоса» — признак аристократического происхождения. А здоровые ноги нужны лишь крестьянкам для тяжелой физической работы. Деформации ступней у девочек взрослые добивались различными способами. Ноги жестко бинтовали, ломали и отрезали пальцы.

Кастрация ради работы

Во времена династии Мин (1368-1644 годы) в Китае насчитывалось более 100 тысяч евнухов. Они работали в многочисленных гаремах правителей. Для бедняка перспектива оказаться во дворце знатного вельможи или даже самого императоры казалась прекрасной мечтой. Желая получить такую работу, мужчины сами кастрировали себя и своих сыновей. Однако конкурс был очень строгий, на одно вакантное место иногда претендовали до двух сотен потенциальных евнухов.

Свиные туалеты

Китайцы совмещали два важных дела: справляли нужду и кормили свиней. Еще на заре цивилизации они придумали туалеты, выгребные ямы которых были соединены специальными желобами со свинарниками. Так происходила утилизация отходов жизнедеятельности. Наиболее ранние свиные туалеты, обнаруженные археологами, датируются 220-206 годами до нашей эры, это эпоха династии Хань. В ХХ веке власти Китая официально запретили такие сортиры-кормушки, поскольку мясо свиней, поедающих человеческие фекалии, может быть заражено различными инфекциями.

Удобные штанишки с дырками

Кайданку — это штанишки с разрезом сзади, которые в Китае носят малыши в возрасте от 2 до 4 лет. Когда ребенку надо справить нужду, ему ничто не мешает. Поэтому даже на улицах Пекина можно увидеть, как крохи писают. Этот обычай позволяет родителям значительно экономить на подгузниках, не стирать пеленки и комбинезончики. И малышу хорошо — не приходится на своем опыте узнавать, что такое намочить штанишки. Изначально кайданку были предметом женского гардероба. Но потом стали обязательной частью детской одежды. Правда, сейчас их постепенно начали вытеснять памперсы.

Оригинальные блюда из яиц

Китайская кухня — это почти бесконечный повод для шока. Здесь едят практически всë. Оригинальностью отличаются даже блюда из куриных яиц. Например, в провинции Чжэцзян вас обязательно угостят местным деликатесом, который называется «тунцзыдань», что по-русски означает «яйцо мальчика». Готовится это блюдо просто. В местных школах ставятся специальные ведра, в которые ученики обязаны пописать. Затем мочу ребят, не достигших половой зрелости, отвозят в рестораны. Там в данной жидкости варят куриные яйца. Причем, их скорлупу слегка разбивают, чтобы желток и белок пропитались мочой. Гурманы утверждают, что на вкус этот деликатес слегка солоноват. «Столетнее яйцо» — еще одна популярная закуска. Вопреки названию, блюдо готовится не целый век, а всего 3-4 месяца. Свежее куриное яйцо обмазывают смесью глины, извести, чая, соли, золы. Затем все это обильно обсыпают соломой и рисовой шелухой. Теперь «полуфабрикат» можно закапывать в землю и ждать, пока он прогниет до такой степени, что станет деликатесом.

Можно отравиться вшами

Удивительно, но китайцы ели вшей. Возможно, они специально разводили этих паразитов, чтобы полакомиться. В древних трактатах по медицине даже содержатся рецепты снадобья для пациента, который съел слишком много вшей, что могло привести к отравлению. Так что злоупотреблять этими насекомыми все же не стоит.

Фестиваль собачьего мяса

Каждый год в городе Юйлинь с 21 по 30 июня проводится Фестиваль собачьего мяса. Специально ради мероприятия китайцы забивают около 10-15 тысяч «шариков» и «тузиков». Они считают, что собачье мясо приносит людям удачу и здоровье. Поедание кошек тоже считается очень полезным среди жителей Поднебесной. Ежегодно около 4 миллионов «мурок» и «васек» попадают на столы в качестве основных блюд. Защитники животных в ужасе от таких народных традиций.

Пей до дна!

Во время корпоративных вечеринок, деловых встреч и банкетов китайцы обязаны употреблять много спиртного. Здесь бытует обычай, который называется «ганбэй» — требование пить до дна. Русские бизнесмены часто жалуются на то, что партнеры из Поднебесной буквально заставляют их злоупотреблять алкоголем. Но тут есть одна хитрость. Дело в том, что с того момента, как вы подняли свой бокал и сделали первый глоток, можно держать его в руках и медленно отхлебывать. Ставить на стол положено лишь пустую тару, иначе хозяева обидятся. Поэтому многие люди просто держат бокалы в руках в течение всего мероприятия. Правда, среди китайцев бытует ошибочное мнение, что русские просто обязаны много пить. Поэтому жители Поднебесной стремятся проявить максимум гостеприимства.